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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dron gözünden İstanbul

09 Mayıs 2020, Cumartesi
Gezi yazarı Şenay Akkurt, gazeteci Coşkun Aral’la birlikte İstanbul’un boş sokaklarını anlatırken teknoloji yazarı Timur Akkurt da dron ile görüntü alıyor ve ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Dünyanın en köklü ve büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’un her yeri tarihî mirasla, her köşesi hikâyelerle dolu. Gezi yazarı Şenay Akkurt, duayen gazeteci Coşkun Aral’la birlikte İstanbul’un boş sokaklarını paylaşırken; teknoloji yazarı Timur Akkurt da DJI Mavic 2 Pro’yla sessiz şehirden görüntüler aldı. 

Şenay Akkurt “Hayat Bana Güzel” İstanbul özel bölümünde Coşkun Aral hikâyeleriyle İstanbul hikâyelerini birleştirerek boş İstanbul dekorunda çok özel bir bölüm çekti. Yarım asırdır fotoğrafçılık yapan Coşkun Aral, boş İstanbul çekimleri esnasında yaşa- dıklarını, “Mesleğe ilk başladığım yıllarda karanlık odalarda siyah beyaz fotoğrafı çıkartmak için saatler harcardık. Şimdi bu dronlarla inanılmaz görüntüler alabiliyoruz. Hele ki sahne İstanbul’sa, ortaya daha da güzel şeyler çıkıyor. Dron bile şaşırdı milyonları barındıran Istanbul’un bomboş sokaklarına. Ama İstanbul bu, her hali ayrı güzel” sözleriyle dile getirdi. İstanbul’un farklı hikâyelerini, tepeden çekilmiş İstanbul görüntüleri eşliğinde Şenay Akkurt ve Coşkun Aral’dan dinlemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=oeSM5m_OyoQ&feature=youtu.be

7 tepeli şehirden kısa kısa

Rumeli Hisarı: Bahar aylarında erguvanların da çıkmasıyla ayrı bir güzelliğe sahne olan Rumeli Hisarı; Padişah Fatih Sultan Mehmed tarafından, İstanbul’un fethinden önce kuzeyden gelecek saldırıları engellemek için inşa edildi. 

Haydarpaşa Garı: 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanan gar 19 Ağustos 1908 tarihinde hizmete açıldı. Bir rivayete göre binanın bulunduğu sahaya III. Selim’in paşalarından Haydar Paşa’nın adı verildiği söyleniyor. Restorasyonu devam eden tarihi gar, Sultan II.Abdülhamid’in Hicaz demiryolu hattı projesinin başlangıç durağı olarak planlanmıştı.

Aksaray: Geçmişten bugüne İstanbul’a göç eden insanların toplandığı yer olarak bilinen Aksaray, İstanbul’un en köklü semtlerinden biri. Tarihî yarımada içinde yer alan semt, 19.yy neogotik mimarî örneklerinden Pertevniyal Valide Sultan Camii’ni de sınırlarında barındırıyor. 

Sultanahmet Meydanı: İstanbul’un kurulduğu yer olarak da bilinen, Doğu Roma döneminde hipodrom olarak kullanılan meydan, hem Katolik hem Ortodoks hem de İslâm medeniyeti için önemli bir yapı olan Ayasofya Camii’ni barındırıyor. 

Hemen karşısında yer alan ve meydana adını veren Sultanahmed Camii var. 

Kapalıçarşı: Yerli ve yabancı pek çok tursti kendine çeken Kapalıçarşı, dünya üzerinden yapılmış en büyük çarşılardan biri. Binlerce dükkân barındıran Kapalıçarşı, İstanbul’un gezmesi en keyifli yerlerinden biri olarak görülüyor.

Galata Köprüsü: Olta balıkçılarının buluşma noktalarından biri olan köprü, Haliç üzerinden iki yakayı birbirine bağlıyor. Peyami Safa’nın romanı Fatih Harbiye’de, Fatih ilçesi’nden Harbiye’ye köprü yoluyla gidenlerin farklı uygarlık ve kültürleri gördüğünü anlatır. 

Galata Kulesi: 6. yüzyıldan beri ayakta duran Galata Kulesi, Hezarfen Ahmed Çelebi efsanesine de ev sahipliği yapıyor. 

Tophane: Semtin sembollerinden biri olan Kılıç Ali Paşa Camii’nin yer aldığı Tophane’nin hikâyelerinde ünlü yazarlar Miguel de Cervantes ve Jules Verne’in adını görebiliriz. Modern bilim-kurgunun öncülerinden Verne’nin iki ciltlik eseri “İnatçı Keraban”’da Ramazan ayındaki Tophane’ye geniş yer veriyor.

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