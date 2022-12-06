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'Eski Van Şehri' yeniden...

06 Aralık 2022, Salı
Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi’nin güneyindeki “Eski Van Şehri”nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Van Kalesi’nin güneyindeki “Eski Van Şehri”nde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı, 2 kilise ve sarnıcın da restore edilmesi hedefleniyor. Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi’nin güneyindeki “Eski Van Şehri”nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen “Eski Van Şehri’nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi” çerçevesinde yürütülen kazı çalışmalarında, kentin geçmişine dair önemli bulgulara ulaşılıyor. Van Müze Müdürlüğünün koordinasyonunda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş’ın bilimsel danışmanlığında 4 aydır yürütülen kazılarda, aralarında sanat tarihçisi ve arkeologların bulunduğu 50 kişilik ekip görev yapıyor.

Bu yıl yapılar arasında bağlantıyı kuran yeni bir yol, gülleler, tüfek ve şarapnel parçalarının ortaya çıkarıldığı 46 hektarlık alanda, surlar ile Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı, 2 kilise ve sarnıcın restore edilmesi planlanıyor.

Tarih, ticaret, turizm ve kültür adası

Çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Kalesi’nin güneyindeki “Eski Van Şehri”nde çok önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla alanın cazibe merkezi haline geleceğini belirten Balcı, şunları kaydetti: “Burayı tam anlamıyla bir tarih, ticaret, turizm ve kültür adasına dönüştüreceğiz. Van Kalesi de görkemli heybetiyle alana ayrı bir güzellik katıyor. Alandaki Ulu Cami, Kızılca Minare, Miri Ambarı gibi tarihi yapılar restore edilecek. Şu an projeleri yapılıyor. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kanalıyla ihaleleri yapılacak. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Eski Van Şehri’ni tekrardan ayağa kaldırarak ilimize kazandıracağız.” Eski Van Şehri’ne sahip çıkılması gerektiğini anlatan Balcı, “Çalışmalar tamamlandığında burası ilin tarihine, turizmine ve kültürüne önemli katkı sunacak. Kente çok anlamlı bir eser kazandırmış olacağız. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

AA

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