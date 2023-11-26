Filistin'e destek dünya çapında çığ gibi büyümeye devam ediyor

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Almanya'nın Aachen kentinde de Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen mitinge Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi.

CBC News'in haberine göre, Parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar "kalıcı ateşkes" talebinde bulundu.

Bunun, Kanada'da yapılan en geniş katılımlı Filistin'e destek gösterilerinden biri olduğu kaydedilen protestoda, Filistin'in bağımsızlığı için sloganlar atıldı.

CBC'ye konuşan protestocu Filistinlilere yapılan "soykırımın" son bulması gerektiğini ifade etti.

Almanya'dan da Filistin'e destek ve dayanışma mitingi

Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen mitinge Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi.

Soğuk havaya rağmen Aachen ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı dövizler ve öldürülen bebeklerin temsili maketlerini taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Meydanda kurulan sahnede yapılan konuşmalarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitinge Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.

İngiltere'de on binlerce kişi 7. kez Filistin için sokaklarda

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi.

Kentin simge mekanlarından Hyde Park önünde toplanan vatandaşlar, çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı ateşkese dönmesi talebiyle parlamento binasına yürüdü.

Birçok sivil toplum örgütünün çağrısına uyan vatandaşlar, 14 Ekim'den bu yana her cumartesi düzenlenen bölgesel ve ulusal eylemlerin 7'ncisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.

Filistin'le dayanışma yürüyüşü, İngiltere Parlamentosu önünde sona erdi.

Burada kurulan sahneden Filistin destekçisi eylemcilere seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Londra'da gösterilen dayanışmanın Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere "Yalnız değilsiniz" mesajı verdiğini anlattı.

Zomlot, İsrail'in sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da saldırılar düzenlediğini ifade ederek, yasadışı yerleşimcilerin de halkı terörize ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de milyonları yerinden etmeye çalıştığını aktaran Zomlot, "İsrail onları enfeksiyonların, hastalıkların, kıtlığın ve susuzluğun kucağına itiyor." dedi.

Zomlot, Gazze'nin güneyine gidenlerin de bombardımana maruz kaldığını belirterek, "İsrail, Filistinlilere karşı nerede olurlarsa olsunlar topyekün savaş ilan etti. İsrail, uluslararası hukuka, küresel kurallara dayalı düzene savaş ilan etti. Dünya, İkinci Dünya Savaşı kabusundan sonra savaşın ilk seçenek olmadığına karar vermeli. Savaşları bitirmek için her yol denenmeli, savaş son seçenek olmalı." ifadelerini kullandı.

Savaşın kuralı olması ve savaşanların hesap verebilmesi gerektiğine dikkati çeken Zomlot, "İsrail sadece son 7 haftada değil, son 75 yılda yaptığı tüm işgal, baskı, sömürgecilik, etnik temizlik ve tutuklamalarla tüm kuralları ihlal etti." diye konuştu.

"Hepimiz endişelenmeliyiz" diyen Zomlot, İsrail'in toplu öldürme, hastane, okul ve ibadethaneleri hedef almayı normalleştirdiğini söyledi.

Zomlot, "Dünya, etnik temizliği normalleştirirse bu sadece Filistin'de değil her yerde tekrar ve tekrar yaşanır. Bunu durdurmalıyız. Hala insanlığı kurtarabiliriz." dedi.

"İnsanlığa karşı işlenen suçlarla işbirliği affedilmeyecek"

Partisinin ateşkes karşıtı tutumunu eleştiren ve İngiltere Parlamentosunda ateşkes önergesi oylamasında "evet" oyu kullanan İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum de yaptığı konuşmada, çatışmalara verilen geçici insani aranın önemli olduğunu ifade etti.

Begum, bu ara sayesinde birçok insanın hayata tutunabileceğini belirterek, "Ancak bu sadece geçici bir hayata tutunma. Gazzelilerin kalıcı şekilde hayata tutunabilmesi en önemlisi." diye konuştu.

Gazze'de 6 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü anlatan Begum, yaralıların yüzde 75'ten fazlasının çocuk ve kadın olduğuna vurgu yaptı.

Begum, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğuna da işaret ederek, "Bu sayılar Gazze'de yaşanan vahşetin boyutunu bize gösteriyor. Neden bu seviyede sivil ölümlere uluslararası toplum neden müsaade ediyor?" diye sordu.

İngiltere ve ABD dış politikasının Filistinlilerin yaşamına önem vermediğini söyleyen Begum, Batı için ölen Filistinli çocuk sayısında bir sınır olmadığını ifade etti.

Begum, "Ölen masumlar unutulmayacak. İnsanlığa karşı işlenen suçlarla işbirliği affedilmeyecek. Siyasi müesses nizam ve ana akım medyanın yapmaya çalıştığı ve haklı göstermeye çalıştığı hiçbir şey haklı gösterilemez." ifadelerini kullandı.

Adalete ve insan haklarına dayalı bir düzen kurulması gerektiğini belirten Begum, kalıcı ateşkes sağlanana kadar eylemlerin süreceğini vurguladı.

"Savaş suçlarının işlendiği çatışma bölgesine silah satışı yapmamalıyız"

İşçi Partisi Milletvekili Bell Ribeiro-Addy de yaptığı konuşmada, tüm dünyanın ateşkes çağrısı yaptığını belirterek, "Çatışmalara 4 günlük ara vermek, esirlerin ve mahkumların serbest bırakılması önemli ancak yeterli değil. Bombardımanın devam etmesine, katliamın devam etmesine izin veremeyiz. Kalıcı barış istiyoruz." dedi.

Ribeiro-Addy, ateşkese karşı çıkanlara da seslenerek, "Öldürülen çocukların, elektrik olmadığı için yoğun bakımdan çıkarılan bebeklerin fotoğraflarını gördünüz mü? Bütün bunların olup bitmesini izlemek ve hiçbir şey yapmamak nasıl bir şeydir?" sorusunu yöneltti.

Batı ülkelerinin tüm diplomatik yolları deneyerek ateşkesi sağlayabileceğini söyleyen Ribeiro-Addy, "İngiltere, Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'la Tel Aviv arasında uçmasını engellemeli. Bu hükümet ülkemizi aktif bir savaşın parçası yaparak tehlikeye atıyor. Savaşmamalı ve savaş suçlarının işlendiği çatışma bölgesine silah satışı yapmamalıyız." dedi.

Ribeiro-Addy, ABD'nin çatışmaları durdurabilecek güce sahipken bunu yapmadığını da ifade ederek, "Uluslararası alanda baskı yapmayı, eylemleri, lobi faaliyetlerini sürdürmeliyiz. Çünkü çatışmalara arayı verdiren insanların gücü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede 14 Ekim'den beri düzenlenen yürüyüşler için "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki gösterilmiş, Braverman, kabine değişikliği kapsamında 13 Kasım'da görevinden alınmıştı.

Braverman, Filistin bayrağı sallamanın ve Filistin'e destek sloganlarının "duruma göre" teröre destek sayılabileceğini de söylemişti.

Ülkede ayrıca İngiltere Parlamentosu ile Galler ve İskoçya Bölgesel parlamentolarında ateşkes çağrısı yapan önergeler oylanmıştı. İngiltere Parlamentosu önergeyi reddederken, İskoç ve Galler Bölgesel parlamentoları kabul etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13’ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail’e döndü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 237 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.