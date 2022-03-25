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25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Fuarın gözdesi Risale-i Nur oldu: Yazarlarımız okuyucuları ile buluşmaya devam ediyor...

25 Mart 2022, Cuma 01:58
Ankara Kitap fuarında son günlere yaklaşılırken, okuyucuların ilgisi de artıyor. Standımızda en çok ilgiyi ise Risale-i Nur Külliyatı çekiyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Ankara Kitap fuarında son günlere yaklaşılırken, okuyucuların ilgisi de artıyor. Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği 17. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor.

Yeni Asya Neşriyat standında Prof. Dr. Ahmet Battal ve Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu.

200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nda başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanıyor.

Özellikle de standında Risale-i Nurları fuara özel fiyatlar okuyucuya sunan iki yayınevinden birisi olan ve Yeni Asya Neşriyat’ın standı büyük ilgi görüyor.


Prof. Dr. Ahmet Battal ayrıca “Adalet ve hürriyet” konulu bir konferans da verdi.

KİTAPSEVER YOĞUNLUĞU YAYINCILARI MUTLU EDİYOR 

Geçen yıllarda 500 bin kişinin ziyaret ettiği, pandemi sebebiyle 2 senede bir kez yapılabilen fuara yoğun ilgi yayınevlerini önümüzdeki yıllar için ümitlendirdi.

27 Mart’ta son erecek fuarın son günlerinin daha da yoğun geçmesi bekleniyor.  Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitapseverlerin, bu durumdan şikâyetçi olmadıkları gözlenirken, yayınevi yetkilileri kitaba gösterilen bu büyük  ilgiden memnuniyetlerini ifade ediyor. 

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