"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Işık önce kalbe sonra kabre düştü

22 Eylül 2022, Perşembe 22:30
Siirt’in Tillo ilçesinde 1655-1734 yılları arasında yaşamış olan büyük alim ve mutasavvıf İsmail Fakirullah Hazretleri tarafından yetiştirilen ve astronomi, matematik, geometri, coğrafya, tıp, biyoloji, edebiyat gibi pek çok ilimlere ışık tutan “Marifetname”nin müellifi büyük alim İbrahim Hakkı Hazretleri, zamanının fen ve dini ilimlerinde oldukça ileri seviyelere yükselmişti.

Haber: Mehmet Asıf Işık

Kalbine marifetin IŞIĞINI düşüren hocası için inşa ettiği türbeye “ışık düşürme/yansıtma” düzeneği ile ona olan muhabbetinin, hürmetinin ve aşkının en güzel örneğini göstermiştir.

Tillo’da hocası İsmail Fakirullah Hz.nin vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hz., “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim” diyerek 18. yüzyılın ortalarında, zirvesinde olduğu astronomi bilgisini de kullanarak kurduğu harika bir düzenekle bunu gerçekleştirir.

İbrahim Hakkı Hz. tarafından kurulan bu sistemle, gecenin gündüzle eşit olduğu “ekinoks” (21 Mart-23 Eylül) günlerinde, sabah güneşinin ilk ışıkları ve günün en taze aydınlığı Tillo’nun doğu yönünde ve yaklaşık 3 km uzağındaki tepe üzerine örülmüş “Kal’at-ul Üstad” denilen taş duvarın ortasındaki boşluktan geçer.

Hocası için yapılan türbenin yan tarafındaki kulenin penceresine yerleştirdiği prizma ile kırılan IŞIK huzmeleri, türbenin kubbesindeki pencereden süzülerek hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabri başına düşer ve sandukasını okşarcasına aydınlatır.

İbrahim Hakkı Hz. “Ben semayı, felekleri, yıldızları ve aralarındaki münasebeti, Tillo’nun sokaklarını bildiğim gibi bilirim” demişti. Nitekim eserleri Hazretin bu sözünü doğrulamaktadır.

İnşa edildiği 1700’lü yıllarda yöreye mahsus “cas”denilen yumuşak bir taştan inşa edilen yapı zamanla onarılmaya muhtaç hale gelmişti. 1960’lı yıllarda, Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan restorasyon sırasında, bir hesap hatası sonucu olarak pencerenin yerinin değişmesiyle düzenek bozulmuş ve artık izlenemez hale gelmişti. Bu sistemi tekrar görünür hale getirmek gayesiyle Hazretin torunları bilim adamlarını Tillo’ya davet etmişler. Bu ilmi heyet, uzun ve dikkatle yaptıkları çalışmalarla hesap hatasını tesbit ederler. Meğer restorasyon için eski yapı henüz yıkılmadan röleve ölçümleri yapılırken pencerelerden birinin yeri yanlış ölçülmüş.

Kubbede yeni bir pencere açılarak bu muhteşem “ışıma hadisesi” ihya edilmiş ve ancak 2011 yılında yeniden izlenmesi sağlanmıştı. O seneden beri ışıma hadisesini merak edip görmek isteyenler, kafileler halinde, kimi günler öncesinden gelir, kimi de günün sabahında güneş henüz doğmadan Tillo’da bulunur. İlahi kudretin tecellisini ve insana ihsan edilen ilimle, ince ve hassas hesaplarla yapılmış olan bu görsel şölene hayranlıkla şahit olurlar.

Bugün bu eser ve harika düzenek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2015 yılında dahil edilmiş vaziyettedir.

Okunma Sayısı: 1012
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Zübeyir

    23.9.2022 16:32:11

    Allah razı olsun. İslamın insanı her alanda ihya ettiğine en güzel örnekler. Ne yazık ki bunlAR PROJE olarak ele alınmıyor. Öğrenciler, İslam'ın insanı ne hale getirdiğini gözle görmek için bu gibi yerleri projeler ile ziyaret ettirilmeli...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

6’lı masanın alternatifi yok

Sosyal medya ‘doğru’ kullanılmalı

Evden çalışma modeliyle 3-4 milyon kişi gider

Borsa vurgununda 5.5 milyar dolar çaldılar

Rusya’dan kaçış

Gri pasaport davasında şok iddialar

Özelleştirme şekerde fahiş fiyat artışına sebep oldu

Üretici kazanamıyor - 1 kilogram süt karşılığında 800 gram yem alabiliyoruz

Sıcaklıklar yeniden artıyor

Masayı çatırdatamazlar

AYM'ye bireysel başvuru sayısı yarım milyona yaklaştı

Hindistan'da son 24 saatte 36 kişi yıldırım düşmesi ve yağışlar sebebiyle öldü

Biden: Rusya'nın "sahte" referandumunu tanımayacağız

8 ayda 10 milyon turist İstanbul'u ziyaret etti

İran'da 739 kişi gözaltına alındı

Fransa'da pistten çıkan uçak gölete düştü

Azerbaycan: Ermenistan'ın açtığı ateş sonucu 3 askerimiz yaralandı

F-16 müzakerelerine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama

İran: Gösterilerde ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Eyfel Kulesi 1 saat 15 dakika erken söndürüldü

En Çok Okunanlar

Ahmet BATTAL

Ben hâkime hâkim demem...
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Menfîliklerin çaresi müsbet hizmetler
Genel

6’lı masanın alternatifi yok
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Konut projesi seçim masrafı mı?
Orhan Ali YILMAZ

Şu “Mekteb-i Hissiyat”, bir de şu “Medrese-yi Efkâr”ımız…
Mehmet KARA

Yüzde 8 enflasyon tehdit de...
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Risale-i Nur’ları tahsil etmek
Faruk ÇAKIR

Yatırımcı ne ister?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.