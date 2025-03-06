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6 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Risale-i Nur okuma programına nesiller buluştu

06 Mart 2025, Perşembe 11:09
Bolu Narven, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiren özel bir okuma programına ev sahipliği yaptı.

Bolu’nun eşsiz güzellikleriyle ünlü Narven Termal Kasabası, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 yaşından 75 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki 14 kişinin katılımıyla gerçekleşen Risale-i Nur okuma programı, iman hakikatlerinin nesiller arası aktarımına güzel bir örnek oldu.

Programa katılanlar, Risale-i Nur’un derin tefekkür ve imanî hakikatlerini birlikte müzakere ederek manevî bir atmosferde buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Farklı yaş gruplarından fertlerin aynı sofrada buluşması, ilim ve tecrübenin paylaşıldığı anlamlı sohbetlere zemin hazırladı.

Katılımcılar, program boyunca belirlenen bölümleri okuyup tefekkür ettikten sonra konular üzerine müzakereler gerçekleştirdi.

Yaşça büyük olanların hayat tecrübeleri ve Kur’ân hakikatlerine dair derinlikli yorumları, genç nesil için ilham kaynağı oldu. Aynı şekilde, gençlerin taze ve dinamik bakış açıları da programın ruhunu zenginleştirdi.

Bolu Narven’in sakin ve huzur veren atmosferi, programın verimliliğini arttırırken, katılımcılara ruhen ve zihnen dinlenme fırsatı sundu. Programın sonunda, bu tür faaliyetlerin düzenli hâle getirilmesi temennî edildi.

Bu tür özel programların iman hakikatlerinin nesiller boyu aktarılmasına ve birlik ruhunun güçlenmesine katkı sağladığı bir kez daha görülmüş oldu. Organizasyonu gerçekleştirenler ve katılımcılar, böylesine anlamlı bir buluşmada yer almanın mutluluğunu yaşarken, bir sonraki program için şimdiden sabırsızlanıyorlar.

Abdurrahman Önbaş - Bolu

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  • Necati

    6.3.2025 13:08:14

    Maşallah dualar ile tebrik ediyoruz.

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