Halep Vakıflar Müdürlüğü İrşad Bürosu Müdürü Yasirci: Bediüzzaman İttihad-ı İslâm için çalıştı - Halep İzlenimleri-4

Halep Vakıflar Müdürlüğü İrşad Bürosu Müdürü Abdurrahman Yasirci:“Said Nursî, yaşadığı zamanda İttihad-ı İslâm’ın İslâm âleminde tahakkuk etmesi için çok gayret etti. Bu hedefin gerçekleşmesi için Müslümanların imanlarının takviyesine odaklanarak onun şartlarını hazırladı.... Hutbe-i Şamiye’yi okudum. Muhteşem idi. Müslümanların manevî hastalıkların ve tedavi çarelerini gösteriyor. ” dedi.

Birinci Bölüm: Medresetüzzehra model olacak - Halep İzlenimleri-1

İkinci Bölüm: Dini hayat canlı - Halep İzlenimleri-2

Üçüncü Bölüm: Bediüzzaman bütün İslâm Âleminin mürşididir - Halep İzlenimleri-3

Yeni Asya’yı temsilen Halep Vakıflar Müdürlüğü İrşad Bürosu Müdürü Abdurrahman Yasirci’yi makamında ziyaret ettik ve kendisiyle bir mülâkat yaptık. Abdurrahman Bey, bizi son derece nazik ve samimi hislerle karşıladı. Türkiye’den Yeni Asya Gazetesi adına buraya gelip kendilerini ziyaret etmemize çok sevindi. Arapça Bediüzzaman ve Risale-i Nur Broşürü, Uhuvvet, Hastalar ve İhlâs Risalelerini kendisine hediye ettik. Çok memnun oldu.

Abdurrahman Bey sorularımız cevapladı.

SÖMÜRGECİ GÜÇLER SUN’Î SINIRLAR ÇİZDİLER

- Hocam, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Adım Abdurrahman Yasirci. Halep Vakıflar müdürlüğü, Dinî İrşad Bürosu Müdürüyüm.

Biz Türklerle kardeşiz. Allah birdir. Rabbimiz bizleri Kur’an’da “Müslümanlar” olarak isimlendirdi. Gayemiz birdir; O da iyi bir Müslüman olup Onun rızasını kazanmaktır. Yüz sene önce sizin ve bizim aramızda hudut yoktu. Şam, Humus, Halep, İstanbul arasında gidip gelmek serbest idi. Batılı sömürgeci güçler, masa başında cetvelle İslâm milletleri arasında sunî sınırlar çizdiler. Onların atadığı müstebit, diktatör rejimler de bu sınırları tespit edip tahkim ettiler ve birbirimizi ayırdılar. İnşallah gelecekte bu sınırları kaldıracağız ve daha önce olduğu gibi birleşeceğiz.

- İnşallah hocam.

- Yapmakta olduğunuz İslâmî faaliyetler hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?

Vakıflar Bakanlığından Müdürlüğümüze intikal eden genelgeler gereğince şehir içinde ve kırsal bölgelerde bulunan cami ve mescidlerde imamlar ve diğer din görevlileri aracıyla halka, çocuk ve gençlere yönelik başta Kur’ân öğretimi olmak üzere Cami ve mescidlerden sorumlu birimin hazırlayıp planladığı dinî yönünden eğitici programları hayata geçiriyoruz.

Bu programlarda cami imamları görev aldığı gibi, Halep Üniversitesi’nin değişik fakültelerinden bazı öğretim görevlileri de Siyer, Fıkıh, Hadis ve Tefsir gibi İslâmî ilimler alanında seminer tarzında değişik sosyal tabakalara mensup cemaate dersler vermektedirler.

Bu programların hedefi, gençlerin ve halkın İslâmiyet hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını temin etmek, iman ve ameli mütenasip, güçlü şuura sahip Müslüman fertler olmalarını sağlamaktır.

KÜLLİYAT BİR KUR’ÂN TEFSİRİDİR

- Hocam, Bediüzzaman Said Nursî’yi duydunuz mu?

Tabiî ki duydum. Bende İmam Nursî’nin Arapça tam Külliyatı vardır.

- Risale-i Nur Külliyatını okuyabildiniz mi? Bediüzzaman’ı nasıl biliyorsunuz?

Hepsini okuyamadım. Bazı kitaplarını okudum. Meselâ Lem’alar’ı okudum. Külliyat bir Kur’an tefsiri mahiyetindedir. Meselâ Hutbe-i Şamiye’yi okudum. Muhteşem idi. Müslümanların manevî hastalıkların ve tedavi çarelerini gösteriyor. Hastalar Risalesi’ni de okudum. Hastalara Cenab-ı Hakka itimadı telkin ederek, morallerini yükseltip şifa bulmalarına yardımcı oluyor. Telif ettiği eserlerinden anladığımız kadarıyla Maşallah Şeyh Said Nursî muhteşem bir ilme sahiptir.

Suriye olayları başladıktan sonra Gaziantep’e gittim. Orada kaldığım yıllarda bazı Nur Talebeleri ile tanışma imkânım oldu. Sohbetlerine katıldım. Bana Risale-i Nur’un Arapça Külliyatı’nı hediye ettiler. Ben buraya gelince onu okusun diye Vakıflar müdürüne verdim. “Bunu bana hediye et. Bende bir nüsha vardı. Onu Vakıflar Bakanına verdim” dedi. Ben de “Bu sana hediyem olsun” dedim.

Bir de bana Tevafuklu Kur’ân’dan bir nüsha verdiler. Onu Halep’e getirdim. Buradakilere gösterdim. Çok beğendiler. Vakıflar Bakanlığı’ndan muvafakat alıp bastırarak burada dağıtmak istiyoruz.

SAİD NURSÎ İMANLARIN TAKVİYESİ İÇİN ÇALIŞTI

Said Nursî, yaşadığı zamanda İttihad-ı İslâm’ın İslâm âleminde tahakkuk etmesi için çok gayret etti. Bu hedefin gerçekleşmesi için Müslümanların imanlarının takviyesine odaklanarak onun şartlarını hazırladı.

Biz Araplar, siz Türkler, Afganlılar ve diğer Müslüman milletler fikren ve amelen birbirimizle yardımlaşarak bu İttihadın gerçekleşmesi için gayret etmeliyiz.

İnşallah İslâm milletleri, yakın gelecekte, küresel fesat odaklarının yollarına kurdukları tuzakları bozarak, İslâm kardeşliğinde tesanütle birleşerek İttihad-ı İslâm’ı tahakkuk ettirirler.

- İnşallah.

- Hocam, ziyaret ve mülâkat talebimizi kabul ettiğiniz ve bize gösterdiğiniz kardeşâne sıcak ve samimi ilgiden dolayı Yeni Asya Gazetesi adına size çok teşekkür ederiz..

- Ben de nazik ziyaretiniz için Vakıflar Müdürlüğü adına size çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşürüz.

- İnşallah hocam.

-DEVAM EDECEK-

YARIN:

Halep Müftü Yardımcısı ve Halep Milletvekili Ammar Tavuz: “Bediüzzaman’ın 100 yıl önceteklif ettiği ‘Medresetü’z Zehra’ Eğitim modeli İslâm âlemi için çok mühimdir.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız: