Hakkın gür sesi Yeni Asya

Ülkemizde cezaevlerindeki şartların iyice ağırlaştığı ve zorlaştığı şu günlerde, Gazetemizin diğer yazarlarının da belirttiği gibi, Yeni Asya’nın cezaevlerine girişi konusunda keyfî engellemelere hâlâ son verilmiş değil.

Geçtiğimiz haftalarda bir avukat olarak cezaevine yapmış olduğumuz ziyaretlerde özellikle siyasi suçluların bulunduğu koğuşlardaki insanî şartların ne kadar kötü durumda olduğunu birinci ağızdan dinledik.

Görüşme esnasında geçen diyalogda Yeni Asya gazetesinde ufak ufak da olsa köşe yazarlığına başladığımızı belirttiğimizde “aaaa Bediüzzaman’ın gazetesi değil mi o?” tepkisi ve sevinci ile karşılaştık.

Bugüne kadar cezaevindeki koğuşların içler acısı durumu, ceza dosyaları hakkında konuşmaktan sıra gelmeyen ve dolayısıyla yazmaya da fırsat bulamadığımız konulardı.

Yeni Asya’nın girebildiği cezaevlerinde neredeyse herkesin şevk ve merakla Gazetemizi takip ettiğini, hak ve adalet çizgisinden şaşmayan köşe yazılarının ve diğer içeriklerin mazlumların bir nevi iç sesi olarak okunduğunu öğrendik.

21 Şubat 1970 yılından bugüne dek hürriyet, adalet ve meşveret prensiplerinden asla taviz vermeden yayın hayatına devam eden Gazetemiz ile ne kadar iftihar etsek az olur.

Ancak son dönemlerde cezaevinde bulunanlar tarafından dilekçeler verilerek gazetemizin özellikle talep edilmesine rağmen gerekçesiz ya da çeşitli bahanelerle tedarikinin yapılmadığı da bir vakıadır.

Yeni Asya’nın hukuk içinde müsbet hareketi ve adaletli yaklaşımı sayesinde birçok tutuklu ve hükümlünün Nurlardan haberi olmuş, imanı kuvvetlenmiş, asayişe katkısı artmıştır.

Özellikle siyasi suçlardan tutuklanan ya da hüküm giyen kişiler için, bulunduğu dört duvarlı, kasvetli ortamdan bir kaçış güzergâhı, nefes alma fırsatıdır Yeni Asya.

George Orwell’in 1984 romanında belirtilen “özgürlük köleliktir, savaş barıştır, cahillik güçtür” sloganı ile yönetilen, tüyler ürpertici siyasetin bir benzeri maalesef günümüzde görülmektedir.

Özellikle 2017 yılında yoğunlaşan keyfî engellemelerin sonraki yıllarda bir nebze de olsa kalkmasından bu yana tekrar benzer engellemelerin ortaya çıkması tabiri caizse “özgürlük köleliktir, savaş barıştır, cahillik güçtür” sloganının meyveleridir.

Keyfîliği alışkanlık haline getirenlere defalarca kez duyurduk ve duyurmaya devam edeceğiz. Boşuna uğraşmasınlar. Yeni Asya’nın gönüllerdeki yerini silemezler. Sayfalarındaki nurlu mesajların taliplerine ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemezler.

Bu vesileyle, dışarıda olup da bayilerde bulamadıkları gazetemizi düzenli olarak takip etmek isteyenlerin 0 (545) 344 68 56 nolu kurumsal WhatsApp hattımıza yazabileceklerini veya 0 (212) 655 88 59 no’lu telefondan Abone ve Dağıtım Servisimizi arayarak, kendilerine en yakın bayiye gazetelerini getirtebileceklerini bir kez daha ifade etmiş olalım.

E-gazete aboneliğinin yolu da zaten internet ehlince bilinir ya da bulunur.