En yüksek işsizlik oranı üniversite mezunlarında

Ekim ayında işsizlik oranlarında düşüş yaşandı. Ekonomi uzmanlarına göre bunun bir nedeni asgari ücretteki reel düşüş.

Profesör Hayri Kozanoğlu, işsizler arasında üniversite mezunlarının oranının yüksekliğine de dikkat çekerek, sanayi üretiminin yavaşlamasının önümüzdeki aylarda istihdamı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Kozanoğlu’nun “Sanayi düştü, işsizlik geriledi” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: “İşgücü göstergelerinde en dikkat çekici olanlardan biri de, yüksek öğretim görenlerde işsizlik oranının lise altı eğitim görenlerin üzerine çıkmış olması. Üniversite mezunlarının işsizlik düzeyi yüzde 10.7 iken, lise eğitimini bile tamamlayamayanlarda bu oran yüzde 7,3. Bunun üç açıklaması olabilir: 1) Sayıları mantar gibi çoğalan üniversitelerden nitelikli eleman çıkmaması, firmaların verilen diplomaları geçerli kabul etmemesi. 2) Açılan işlerin çoğunlukla hizmet sektöründe kuryelik, garsonluk, tezgahtarlık gibi üniversite mezunlarına uygun, nitelikli pozisyonlar olmaması. 3) Asgari ücretin işgücü piyasasında egemen hale gelmesi, diplomalıların bu ücretlerden çalışmaya rıza göstermemesi” Haber Merkezi

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