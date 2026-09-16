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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gençlik katiyen gidecek-6: Teşhisten sahaya

Süleyman Alp Özcan
16 Eylül 2026, Çarşamba
Salonlarımıza, sohbet halkalarımıza ve hizmet merkezlerimize alıcı gözüyle baktığımızda, hepimizi derin derin düşündüren ve açıkça yüzleşmemiz gereken bir tabloyla karşılaşıyoruz:

Aramızda gençlerin sayısı oldukça az, hatta kimi yerlerde yok denecek seviyede. Serimizin önceki yazılarında bu durumun teşhisini koymaya çalıştık, dilimiz döndüğünce reçetesini ve çözüm yollarını sunmaya gayret ettik. Gençliğin fıtratını, zihni ikna süreçlerini ve nefsanî tehlikelere karşı nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini ele aldık. Ancak unutmamak gerekir ki en güzel niyetler, en samimî fikirler ve en ideal teori metinleri bile tatbik edilmediği sürece kâğıt üzerinde birer temenni olarak kalmaya mahkûmdur. İçi dolu temennilerden somut icraatlara geçme vakti çoktan gelmiştir.

İlk adım, bu mevcut tabloyu samimiyetle kabul edip yapıcı bir şevkle harekete geçmektir. Ağabeyerimizin, salonlardaki bu eksikliği ve sessizliği net bir şekilde görmesi, buraya odaklanılması gerektiğine dair ortak bir kanaate varması şarttır. Yılların getirdiği alışkanlıkların konforuna kapılmadan, vaktimizi, imkânlarımızı ve enerjimizi kendi aramızdaki sohbetlerin rutinliğine değil, doğrudan gençliğin geleceğine sarf etme zamanı gelmiştir. Gerçek değer vermek; imkânı, zamanı, bütçeyi ve gayreti onların yetişmesine adamak, onları dinlemek ve istişare zemini içinde Risale-i Nur’un temel ilkelerine sadık kalarak getirdikleri teklifleri değerlendirmektir. 

Bu dönüşümün omurgasını ise liyakat ve dijitalleşme oluşturur. Hizmet ve dava şuurunu geleceğe taşımak; liyakatli ağabeylerin, yıllar içinde edindikleri tecrübe ve birikimleri liyakatli genç kardeşlerine samimiyetle aktarmasıyla mümkündür. Bediüzzaman Hazretleri ve Zübeyir Ağabey’in gözleri şevkle parlayan gençlere sorumluluk verip önlerini açtığı gibi, bugün de aynı cesareti göstermek zorundayız. Gençler kenarda edilgen birer dinleyici veya sadece sandalye taşıyan, organizasyon işlerine koşturan birer yardımcı olarak tutulmamalı, bilfiil fikrî ve amelî sahanın içine çekilmelidir.

Günümüz dünyasında sahanın en canlı, en etkili ve en kuşatıcı cephesi ise hiç şüphesiz dijital mecralardır. Gençliğin vakit geçirdiği, fikirlerinin şekillendiği, zihnini ve kalbini doyurduğu dijital dünyayı görmezden gelerek onlara ulaşamayız. Dijital üretimi, yeni nesil yayıncılığı, video içeriklerini ve görsel dili ciddiye almak; bu alanları gençlerin kabiliyet ve yetenekleriyle tahkim etmek durumundayız. Sosyal medyayı ve dijital kanalları birer lüks değil, hakikati duyurmanın en pratik vasıtası olarak görmek zorundayız.

Velhasıl, gençlerin olmadığı bir yapının yarınlara taşınması, tazeliğini koruması ve dinamizmini sürdürmesi mümkün değildir. Ağabeylerimizin engin rehberliğinde ama gençlerin enerjisi, heyecanı ve öncülüğünde sahanın ortasına inmek zorundayız. Sorumluluğu ve görevleri cesaretle genç omuzlara emanet etmek, onlara hata yapma hakkı da tanıyarak güvenmek gerekir. Teşhisini koymaya çalıştığımız bu tablonun tedavisi ortadadır; şimdi bu adımları ertelemeden, sahada bizzat ortak kararla hayata geçirme zamanıdır. 

— SON—

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