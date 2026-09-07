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7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gençlik katiyen gidecek-1: Davamızın gençlik imtihanı

Süleyman Alp Özcan
07 Eylül 2026, Pazartesi
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Gençlik Rehberi’nde hepimizin hafızalarına kazınan o sarsıcı tespiti yapar: “Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve elemler getirecek...”(Sözler, On Üçüncü Söz)

Bu hakikat, hem şahsî hayatımız için dehşetli bir ikaz hem de toplumsal ve imanî hizmetlerimiz için hayati bir vurgudur. Gençlik; bahar gibidir, hızla geçer. Rüzgâr gibidir, elde tutulmaz. Ancak meşru dairede, iman ve Kur’an hizmetiyle taçlandırıldığında ebedî bir gençliğin ve saadet-i ebediyenin tohumu hâline gelir.

Fakat bugün Risale-i Nur Külliyatı’ndan bu derin hakikatleri okurken, gözümüzü kitaptan kaldırıp etrafımıza, ders halkalarımıza, gazete temsilciliklerimize ve hizmet merkezlerimize çevirdiğimizde içimizi sızlatan acı bir soru zihnimize takılıyor: “Peki, cemaatimizde ne kadar genç var ki?”

Haftalık derslerde, seminerlerde veya hizmet programlarında başımızı çevirip baktığımızda çoğu zaman saçlarına ak düşmüş, ömrünü bu davaya adamış emektar ağabeylerimizi ve ablalarımızı görüyoruz. Elbette onların varlığı, sadâkati ve fedakârlığı başımızın tacıdır. Ancak bir hizmetin istikbali, o hizmetin genç nesillerle ne kadar neşvünema bulduğuyla doğrudan alakalıdır. Üstad’ın “Gençlik kat’iyen gidecek” ihtarını şahsî bir nefis muhasebesi olarak mı görüyoruz, yoksa cemaat olarak elimizdeki gençlik potansiyelini kaybetmenin hüznünü mü yaşıyoruz?

Bugünün gençliği; dijital çağın getirdiği yoğun illüzyonlar, felsefi çalkantılar ve ahlaki erozyonlarla karşı karşıya. Onlar için vakit gerçekten de çok hızlı akıyor ve “gençliğin zayi olma” tehlikesi hiç olmadığı kadar büyük. Tam da bu noktada, “Sizdeki gençlik gidecek” hakikatini en çok duyması ve hissetmesi gereken kitlenin, ders salonlarımızda yeterince yer alamayışı üzerinde derin derin düşünmemiz gereken bir meseledir.

Gençleri dinlemeli, onların dilini ve zihin dünyasını anlamalı; Risale-i Nur’un asrın sorularına verdiği ikna edici cevapları onlara ulaştıracak güncel metotlar geliştirmeliyiz. Onları birer “dinleyici” değil, hizmetin asli birer “öznesi” ve geleceğin teminatı kılmadığımız sürece bu kan kaybını durdurmak zor olacaktır. Gençlik gidecek, evet; fakat gençliği meşru dairede ve hizmet bünyesinde tutamazsak, sadece şahsî gençlikler değil, hizmetimizin geleceği de elimizden kayıp gidecektir.

Yeni Asya camiası olarak, Bediüzzaman’ın Gençlik Rehberi’nde ortaya koyduğu hakikatleri günümüz gençlerinin ruh ve zihin dünyasına ulaştıracak yeni ve kucaklayıcı yollar geliştirmek zorundayız. Dershanelerimizin ve daha da önemlisi gönüllerimizin kapılarını gençlere sonuna kadar açmalı; onların sorularını, beklentilerini ve dünyalarını anlamaya gayret etmeliyiz. “Cemaatimizde ne kadar genç var ki?” sorusunu bir sitem olarak değil, ciddi bir özeleştiri ve somut bir yenilenme çağrısının başlangıcı olarak görmeliyiz.

Çünkü unutmayalım ki; bir davanın geleceği, mekânların genişliğinde değil, o mekânları dolduran gençlerin inancında ve heyecanında gizlidir.                                     

— Devam edecek—

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  • Said Yüksekdağ

    7.09.2026 09:42:53

    Böyle önemli bir meseleyi kaleme aldığın için seni tebrik ederim kardeşim. Sizin gibi gençlerin olması bizi ümitvar ediyor lakin dediğin gibi cemaatimizde gençlerin sayısı oldukça az. Bu konuda doğru teşhis ve doğru tedavi çok önemli.

  • Oğuz Yiğiter

    7.09.2026 04:51:15

    Önemli bir yazı serisi olmaya aday bir makale. Bu meseleye, hep birlikte samimi ve hasbî katkılarımızı vermeliyiz. Madem özne genç ve gençlik, bu konudayaşlılar susacak gençler konuşacak. Nedir onları cemaatlere uzaklaştıran sebepler? Önce doğru teşhis, sonra doğru tedavi...

  • Cenk Çalık

    7.09.2026 02:12:16

    Hayatın en verimli dönemlerinde olan gençlerimizi uçurumdan itmek yerine Risale-i Nur'da nazara verilen kaideler eşliğinde ders arkadaşı olmalıyız. Özetle bugünün tablosunun müsebbibi biziz. Çözüm de uzakta değil, bizde. Nefis, ene'yi bir kenara koyup ihlas risalesinin ikinci ve dördüncü düsturlarını bütün hücrelerimizle yaşamalıyız vesselam. Süleyman kardeşim yine harika bir konu üzerinde tefekkür ettiren bir makale serisiyle karşımızdasın. İyi ki varsın aziz kardeşim. Rabbim kalemine kuvvet versin. Devam inşaAllah.

  • Cenk Çalık

    7.09.2026 02:12:09

    En kanayan yaralarımızın başında genç kardeşlerimizden yeterince ulaşamamak geliyor. Sahnede genç varsa heyecan vardır, enerji vardır, hayır vardır, bereket vardır. İnsan genci görünce şevke gelir, güç alır. Maalesef cemaatlerimiz cami cemaatine döndü. Gençlerimiz nerede sorusunu sormalı ve ortak akılla çözüm bulmak zorundayız. Eminim her gencin derse gelmesinde ciddi bariyerler var. Bir ağabeyin sert tavrı ya da eleştirisi çoğu zaman geri dönülmez bir şekilde irtibatı koparmaya sebep oluyor. Emekli ağabeylerin bir kısmı ne yazık ki tebrik yerine tenkit etmeyi kendine vazife bilmiş. Bu şartlar altında gençlerin sohbetlere gelmesini beklemek çok da gerçekçi değil. Genç kardeşlerimizi sevmeliyiz. Sorumluluk vermeliyiz. Tebrik etmeliyiz. Hata ve eksikliklerde baltalarımızı gömmeyi öğrenmeli, hoşgörü denilen üstün ahlakı yaşayarak örnek olmalıyız.

Risale-i Nur Külliyatı

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