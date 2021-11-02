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2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Endişe etmeli mi?

02 Kasım 2021, Salı 01:48
Genç Yorum dergisi Kasım 2021 sayısında ülkemiz gençlerinin çokça muZtariB olduğu bir konuyu, endişe-i istikbal/gelecek kaygısı meselesini gündemine taşıyor.

HABER: Mahmut Cemal Çakır - İstanbul

İnsanın en çok enerji ve umut dolu olması gereken gençlik çağında bütün enerji ve umudunu sömüren bu duygudan nasıl kurtulabiliriz? Belirsizliklerin fazla olduğu dönemde gençler geleceğe nasıl en iyi şekilde hazırlanabilir? Bunlar gibi pek çok soruya cevap aranan bu sayıda; Kübra Ünüvar’ın dünya ve ülke gündeminden derlediği ilginç haberler, Haber Yorum sayfasında okuyucuyla buluşuyor. Said Balpetek’in hazırladığı Amerikan Tavukları sayfasında ise “MS 536: İnsanlık Tarihinin En Kötü Senesi” başlıklı yazı yer alıyor. 

Gelecek Kaygımı Ne Yapsam?

Kapak yazıları ve konularına gelecek olursak: Şeyda Sultan Zengin, “Gelecek Kaygımı Ne Yapsam?” başlığını taşıyan yazısında gelecek kaygısının da istikamette kullanılabileceğine işaret ediyor. Adnan Nacir, “Dış Göçler” başlıklı yazısında ülkemizdeki gençlerin, bilhassa öğrencilerin birçok sıkıntı çektiğini ve bunun sonucunda yurtdışına göçtüklerini, bu durumun tersine dönmesi içinse öncelikli olarak ülkenin iklimini değiştirmek ve fikir hürriyetini tesis etmek gerektiğini ifade ediyor. 

Abdulkadir Sinoğlu, “Hangi Geleceğin Kaygısı?” başlığıyla okuyuculara gelecek kaygısının doğru yönlendirilmesi noktasına işaret ediyor. Edebi Yorum sayfasında ise Lütfiye Kef Özdemir, “Kalbin Umudunu Dinler Her Zaman” başlıklı yazısında acıların devası olan umudun insan için çok güçlü bir ilâç hükmünde olduğunu edebi bir lisanla dile getiriyor. Emine Bakırlıoğlu, “Modernitenin ‘Geleceksizleri’: Prekarya” başlıklı yazısında gelecek kaygısının nasıl toplumsal bir problem haline geldiğini okuyucuya aktarıyor. Nuriye Sultan Kostak, “Vektörel Listeler ve Yavaşça Başlamak” başlıklı yazısında insanın kendini korkutan hedeflere ulaşabilmesi için yavaş ve sakince bir yöntem izlemesinin yararlarına işaret ediyor. Mustafa Usta, “Siz Hangi İstikbalin Peşinden Koşuyorsunuz?” başlıklı yazısında ahirette ve dünyada rahata kavuşmak için yaratılış gayemize uygun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyor. 

Hayat, acıdaki anlamı da bulmaktır

Risale-i Nur Külliyatı’ndan alıntılarla hazırlanan Nurlu Yorum köşesinde ise, gelecek kaygısı meselesi külliyattan taranarak okuyucunun istifadesine sunulmuş. Keçeli’nin Kitaplığı sayfasında da bu ay Süeda Yaşar, “Hayat, Acıdaki Anlamı da Bulmaktır” başlıklı yazısında Viktor E. Frankl’ın “İnsanın Anlam Arayışı” kitabına dair değerlendirmelerini okuyucuyla paylaşıyor. Öğrenci İşi’nde ise bu ay Beyzanur Çelik, “Fırında Kaşarlı ve Yumurtalı Ekmek” başlığıyla pratik ve lezzetli bir tarif veriyor. Eskimez Yazı sayfasındaysa Emine Sultan Çakır, “Bir Dergâh, İki Hattat” başlığı altında iki meşhur hattatın mezarlarına yaptığı ziyareti okuyucularıyla paylaşıyor. Veciz Yorum sayfasında ise Sümeyra Önder, “Gelecek Kaygısı” başlığı altında bu konuyla ilgili âyet, hadis ve düşünceleri aktarıyor. Erhan Akkaya’nın hazırladığı Foto Yorum sayfasında ise okuyucularımızın gönderdiği fotoğraflar yer alıyor. Anlamlı Yorum sayfasında Cenk Çalık, “Mana-i Harfi Penceresinden Antik Kentler” başlıklı yazısında antik kentleri gezerken insanların alması gereken dersleri ifade ediyor. Kitaplık sayfasında M. İsmail Tezer, “Yeni Asya Neşriyat’tan Yepyeni Bir Eser Daha” başlıklı yazısında Yeni Asya Neşriyat’ın yeni eseri olan Fihrist Risalesi’ni okuyuculara tanıtıyor. “Keyf/ince Lügat” başlıklı yazısında Ali Hakkoymaz edebi fikirlerini okurlarla paylaşıyor. Farklı Yorum sayfasında Bahri Tayran, “İnsanın İkinci Yaratılışı ile Semavatın Tesviye Edilişinde Sevva Fiili” başlıklı yazısında tefsirlerden ve âyetlerden yardım alarak insanın yaratılışı hakkındaki düşüncelerini okurlarla paylaşıyor. Zihnin Çarkları sayfasında ise Caner Kut, “Anlam” başlıklı yazısında insan zihnini ve bilinci konu alıyor.

Okunma Sayısı: 131
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