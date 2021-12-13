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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Genç yazarlara teşekkür belgesi

13 Aralık 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi ve Genç Yorum, Can Kardeş dergilerinde haberleri ve yazıları yayınlanan üniversiteli ve liseli gençlere, Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından plÂket ve teşekkür belgeleri verildi.

ALİ TAHİR ÜNVERDİ - ŞANLIURFA YENİ ASYA

Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı bünyesindeki ‘genç yazarlar’ vakıf yönetimi tarafından teşekkür belgesi aldılar. Yeni Asya Gazetesi ve Genç Yorum, Can Kardeş gibi dergilerde haberleri, yazıları yayınlanan üniversiteli ve liseli gençlere, Cuma sohbetinden sonra plâket ve teşekkür belgesi verildi. Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu tarafından, Harran Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamlayan ve vakıf faaliyetlerinde katkıları olan Dr. Mustafa Gönüllü’ye plâket ve yazı ve haber çalışmaları sebebiyle tebrik ve teşekkür belgesi verildi. Ahmet Zorlu bu merasim esnasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Vakfımız gençlerimizi hem istihdam ediyor, onları maddî ve manevî destekliyor hem de onların vatana, millete, iman ve Kur’ân hizmetlerine faydalı birer birey olmaları için bütün vakıf üyelerimizle çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda gençlerimizin kabiliyetlerini destekliyor ve onların hem başarılı gençler olmalarına katkı sağlıyoruz. Dr. Mustafa kardeşimiz de vakfımız bünyesinde yetişti ve şimdi vazifeye atılmaktadır. Kendisine başarılar diliyorum.”

Buradan nice nice yazarlar, çizerler çıkacak

Kendisine plâket ve tebrik belgesi verilen Dr. Mustafa Gönüllü de yaptığı teşekkür konuşmasında, “Benim yetişmemde bütün büyüklerimin katkıları var. Aslında benim onların her birine plâket vermem lâzımdı. Bundan böyle gittiğimiz yerlerde hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.” dedi. Liseli gençlerden Yaşar Olgun’a tebrik ve teşekkür belgesini ise, Yeni Asya Gazetesi yazarlarından eğitimci Sebahattin Yaşar verdi. Eğitimci Yaşar, Olgun’u tebrik ederken, şunları söyledi: “Bu ortamdaki bütün gençler çok değişik istidatlarla yüklüler. O istidatların gün yüzüne çıkması kabiliyet olabilmesi için gerek yazı ve gerekse çizgi olarak gazetemiz, dergilerimiz sizlerin çalışmalarını bekliyor. Vakfımızın da bu plâket ve belge desteği çok anlamlı. Buradan nice nice yazarlar, çizerler çıkacaktır inşallah.” Bediüzzaman Vakfı bünyesinde kalan liseli gençlerden Muhammed Talha İlhan ise yazı çalışmaları sebebiyle tebrik ve teşekkür belgesini Emekli Eğitimci Tahir Ünverdi’den aldı. Tahir Ünverdi, “Gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz okul dersleriyle birlikte bol bol Risale-i Nurlar’ı da okurlarsa, geleceğin başarılı insanları olacaklardır. Bu ortamlar hem din ilimlerinin hem de fen ilimlerinin mezcedildiği ortamlardır. Vakıf yönetimini ve ilgilenen eğitimcileri de tebrik ediyorum.” dedi.

Şahs-ı manevinin hazzını yaşadılar

Cuma geceleri, Bediüzzaman Vakfı’nda umumî sohbette ciddî bir kaynaşma ve muhabbet yaşanıyor. Vakıf bünyesindeki bu plâket merasimi katılanlar açısından gençlerin sevinçlerini paylaşma anlamı taşırken, gençler açısından da bir şahs-ı manevinin içinde olmanın hazzını yaşadılar. ‘Kederi paylaşmak kolaydır, ama sevinci paylaşmak daha zordur’ kuralının burada geçerli olmadığı anlaşıldı. Çünkü bütün katılımcılar gençlerin bu başarıları karşısında kendileri başarılı olmuş gibi heyecan duydular. Gençler, Vakfın kendilerindeki kabiliyeti görmelerinden ve ödüllendirmelerinden dolayı mutlu oldular. Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’ndaki Risale-i Nur sohbetleri her Cuma gecesi yapılıyor. Sohbetlere herkes arkadaşını, akrabasını, komşusunu dâvet ederek yeni yeni dostlar katılıyor.

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