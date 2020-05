Gençler ekonomik olarak kaygılı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından Türkiye genelinde yapılan “Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Araştırması” ile gençlerin koronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu analiz edildi.

TGSP, “Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Araştırması”nı tamamladı. Psikoloji baz alınarak yapılan araştırma analizinde ise her 10 gençten 3’ünün bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başladığı ve bu aktivitelerden en popülerinin okumak ve araştırma yapmak olduğu sonucu ortaya çıktı. Gençler, özellikle salgın sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ekonomik olarak gelecekten kaygı duyduklarını ifade etti. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Yönetimi, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaşadığımız bu sürecin toplumsal ve bireysel hafızalarımızda hangi etkileri bırakacağını şu an öngöremeyiz, fakat bizlere kendini belli eden her küçük ipucunu iyi değerlendirmemiz gereken zamanlardayız.”