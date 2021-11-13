Gençler katılımcı demokrasi istiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın gençlik araştırmasına göre, gençlerin yüzde 66’sı katılımcı demokrasiyi tercih ediyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Geleceğine Genç Bakış” raporu, gençlerin siyasî eğilimlerinden gündelik hayata bakışlarına geniş bir resim çiziyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 36’sı için geçim sıkıntısı günlük hayatlarının bir parçası. DW Türkçe’nin haberine göre, 18-30 yaş arası gençler arasında en yaygın hedeflerden biri, kendi işini kurmak. Gelecekte daha iyi bir toplumda yaşamak adına göç etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 61 iken “kişisel gelişim ve yatırım”ı önceleyenlerin oranı yüzde 81. Araştırmaya göre, işsizlik ve finansal güvenlik aile ilişkilerine de doğrudan etki ediyor. Aile içi gerginlikle en az karşılaşanların çalışanlar veya iş aramaktan ümidini kesmiş olanlar olduğunun belirtildiği raporda, “Devam etmekte olan beklentiler, geçim sıkıntısı, sosyal güvencesizlik aile içi gerginliği arttıran unsurlar diyebiliriz” deniliyor.

Gençler gündemi Instagram’dan takip ediyor

Politika ve gündem hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gençlerin en fazla hangi mecrada zaman harcadığı sorusuna verilen yanıtlar, raporun çarpıcı sonuçlarından birini oluşturuyor. Gençler gündem takibi için sırasıyla Instagram, WhatsApp, Twitter ve Youtube’da en çok zaman harcıyor. Gençlerin uluslar arası alanda işbirliğine bakışı da araştırma sonuçları arasında. Araştırmaya katılan 18-30 yaş arası gençlerin çoğu yakın gelecekte ABD-NATO ve Avrupa Birliği ile işbirliğine olumlu, büyük çoğunluk ise Ortadoğu, Rusya ve Çin ile işbirliğine olumsuz bakıyor.

Kurumlara güven

Bir diğer çarpıcı sonuç ise güven duyulan kurumlara ait. Rapora göre, gençler siyasî partileri anlamını yitirme seviyesinde güvenilmez buluyor. Siyasete ve siyasetçilere büyük oranda güvenilmezken en güvenilir kurumlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil toplum olarak âön plana çıkıyor. Kurumlara güven konusunda bankalar, orta sıralarda yer alıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, bu sonuca asker-sivil çelişkisi yerine “en güvenilir kurumlar silâh ve insan gücü bulunduran kurumlar” açısından bakılırsa daha anlamlı olacağı kanaatinde. Araştırmaya katılan gençlerin “Cumhurbaşkanlığı yetkili otoriteler tarafından daha sıkı bir şekilde denetlenmelidir” sorusuna yüzde 37’si “Katılıyorum” yanıtını verirken yüzde 31’i “Kesinlikle katılıyorum” diyor. AKP’ye destek veren gençlerin yüzde 65’i de “Cumhurbaşkanlığı yetkili otoriteler tarafından daha sıkı bir şekilde denetlenmelidir” görüşünü dile getiriyor.

Haber Merkezi