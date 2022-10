Gençleri geleceğe hazırlayalım

İstanbul’da 1.Gençlik Seminerinde konuşan eğitimci-yazar Yasemin Güleçyüz, zamanın hızla değiştiğini, gençlerin geleceğe hazırlanması gerektiğini vurguladı.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL

Gençlerin içinde bulunduğu durum ve onlara kurulan tuzaklar hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunlara karşı Risale-i Nur’dan çözümler sunmak için her ayın son haftası düzenlenecek olan Gençlik seminerleri başladı. İstanbul Hanım Okuyucuları tarafından organize edilen seminerlerin ilki geçtiğimiz Pazartesi günü Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleşti. “Gençliğe Dair” başlığıyla Eğitimci-Yazar Yasemin Güleçyüz tarafından sunuldu. Programın sunuculuğunu Zeynep Aksoy Özbey yaptı.

İletişim halinde olmalıyız

Yasemin Güleçyüz, konuşmasına başlarken Risale-i Nur’daki nesl-i ati ifadesini hatırlattı: “Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.” (Emirdağ Lahikası). Güleçyüz, devamında şöyle konuştu: “Gençlerle ilgili konular her zaman dünya ve ülke gündeminin ilk sırasında: İfsat komitelerinin planlarında, medyada, ekonomide, aile-dost sohbetlerinde…Çünkü onlar geleceğimiz.

ZAMAN HIZLA DEĞİŞİYOR

Her yetişkin, her anne baba gençlik dönemini yaşamıştır. O yüzden çok rahat şunu söyleyebiliriz: Genç olmak zor, ama gençlerle ilgilenmek onların anne babası olmak da zor. Zorlukları kolaylaştıran ise Rabbimizin yardımıyla bilgi. Temenni edelim ki bu konuda yapacağımız her gayret bilgimizi, tecrübelerimizi, farkındalığımızı artırır. Zaman hızla değişiyor. Çocuklarımız farklı bir zamanın evladı. Hz. Ali (ra) “Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, geleceğe göre hazırlayın” diyor.” Güleçyüz, programın sonunda ise şu şekilde özetledi: “İnsanlarla hele de gençlerle iletişimde sevgiye, ümitvar olmaya önem verirsek madden ve manen yorulmayacağız.”

Devamı gelecek

Gençlik seminerleri serisi, her ayın son haftası yapılmaya devam edecek. Mart ayında sempozyum ile sona erecek. Gelecek konular şu şekilde olacak:

1-İnsan mahiyetini bilmesi gençlikte (Kendini tanıması)

a- Duyguları, hisleri, mizaçları,

b- İstidatların inkişafı ile istikameti

2- Gençliğin değerleri (Hürmet, merhamet, haya, gibi değerlerini bilmek ve korumak1)

3- Gençliğin tehlikeleri. (Cinsiyetsizlik akımı ve bunun gibi şimdiki akımlar)

4- Medya (Sosyal medya kullanım ve mahremiyet, (tesettür)

5- Teknoloji ve bağımlılık

6- İfsat komitelerinin çalışmaları

7- Duyguların yönetimi ( Ruhun yaralarını tespit ve tedavisi) ruhsal bozukluklar.