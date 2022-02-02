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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Isparta’da bol istifadeli okuma programı

02 Şubat 2022, Çarşamba 01:24
Isparta’da yarıyıl tatilinin ilk haftasında gerçekleştirilen Risale-i Nur Okuma Programı bol istifadeli geçerek, mutluluk ve huzurun kapısını açtı.

Yarıyıl tatilinin hemen ilk haftası ile aziz, gayretli üniversiteli arkadaşlarımızın iştiraki ile 5 günlük Risale-i Nur Okuma Programımıza Bismillah denilerek başlandı. Önceden titiz istişareler ile şekillendirilen bu faaliyetin mahiyetinin Kur’ân’ın kudsî hakikatlerinin okumaları üzerine bina edilmesi neticesinde insan kendisini bir elmas madenine girmiş gibi hissediyor. Kâr ise pırlantalar kıymetine doğru yükselişte inşaallah, zira ademe gitmeyecek; baki meyveler verecek. Aslında Isparta olarak Risale-i Nur Eğitim Merkezinin Kocaeli Başiskele’de gerçekleştirecek olduğu programa katılmak üzere karar vermiştik; fakat malum yoğun kar yağışı sebebi ile okuma faaliyetimizi Isparta’da yaptık. 

Okuma programlarının tarifi imkansız

Kahvaltı ve akşam yemeklerinin ve Isparta’nın yüksek menzillerinde karda ateşte hazırlanan ikram sofralarının mübarek sohbetleri, Isparta’nın manevi menzillerinin ziyaretleri ve kâinat kitabı okumalarının tarifsiz mutlulukları... Gülcü kabristanında İstikamet Şehidi Binbaşı Asım Beyi ziyaret, Bediüzzaman Said Nursî’nin Isparta’daki evini ziyaret ve Bediüzzaman’ın odasında gerçekleştirilen lezzetli okumalar... Program süresince hususan Risale-i Nur Külliyatı’ndan Asa-yı Musa isimli eserden yapılan okumalardaki Kâinatın bir ve tek olan Allah tarafından yaratılmış olmasına dair hakikatlerin ve ölümden sonraki haşir ile başlayacak olan baki hayatın kuvvetli delillerinin dersleri ile Kastamonu Lâhika mektupları okumalarının hissiyatlara kudsî ciddî etkisi... Şefkat kahramanlarının titizlikle, ciddî şevk ile her güne ulaştırdıkları ikramlar ve karda ateş maceramıza arka planda bütün program sürecindeki ihtiyaçları karşılamak için a’dan z’ye ihtiyaçları temin eden muhterem Risale-i Nur Talebesi abilerimizin ciddî ilgileri... 

Netice itibarı ile her sene yaz ve kış dönemi tatillerinde gerçekleştirilen Risale-i Nur Okuma Programlarının insanlara kattığı müsbet manalar tarifi imkansız derecede bir güzellikte.

YENİ ASYA - ISPARTA

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