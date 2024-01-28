Nevşehir’de bol istifadeli okuma programı

Şanlıurfalı gençler ara tatillerini değerlendirmek için Nevşehir’de düzenlenen kitap okuma programına katıldılar.

HABER: ENES UYAR

Şanlıurfalı gençler ara tatillerini değerlendirmek için Nevşehir’de düzenlenen kitap okuma programına katıldılar. Gençler aynı zamanda tarihi mekanları da ziyaret ettiler. Dönem boyunca pazar günleri Bediüzzaman Vakfında bir araya geldiğimiz hoca ve arkadaşlarımızla Şanlıurfa’dan Nevşehir’e doğru okuma programı için yola çıktık. Yol boyunca güzel muhabbetler yaptık. Risale-i Nur dersleri okuduk. Dualar ettik. Böylece Nevşehir’e vardık. Nevşehir Yeni Asya okuyucuları bizleri güzel bir şekilde karşıladı. İlk kez görüştüğümüz ağabeylerle sanki yıllardır tanışıyor gibiydik.

Bu dakikalardan sonra hayatımız daha önce pek yaşamadığı hatıralar kaydetmeye başladı. Nevşehir’in tarihi yerlerini gezdik. Bediüzzaman Hazretlerini gören ve talebelesi olan Hasan Okur abinin sohbetine katıldık. Bediüzzaman’ı gören gözlerden hatıralar dinlemek bizi yüz yıl içinde öncesine götürdü.

Nevşehir gezisi, okumalar ve sohbetlerimiz

Nevşehir kalesine gittik. Burası, bir tepe üzerine, bir yeraltı şehrinin üzerine kurulmuş, Türkiye’de ayakta kalabilmiş kalelerden. Kalenin Selçuklular döneminde, 1100’lü yıllarda kervan yolunun korunması için yapılmış olması düşünülüyor. Osmanlı döneminde, Nevşehirli Damat Ferit Paşa tarafından onarıldı.

Sonraki durağımız Uçhisar kalesi oldu. 17. yüzyıl ortalarında Hristiyan keşişlerin kullandığı ve daha sonraki dönemlerde savunma amaçlı kullanıldığı düşünülmekte. Bir sonraki gittiğimiz yer ise Avanos ilçesi idi. Burası da ayrı bir güzellikte idi. Allah’ın insana armağanı peri bacaları, eşsiz yeraltı şehirleri, vadileri ve hoş mekanları ile Avanos, Kapadokya’yı ziyaret edenler için farklı bir deneyim sunuyor. Tabi bu arada okumalarımızı, sohbetlerimizi ihmal etmiyorduk. Dünyamıza yeni yeni konular giriyordu. Kur’an’dan süzülmüş derslerle hayatımız adeta hem dünyaya hem de ebedi hayata programlanıyordu. Gezi adımlarımızdan bir diğeri Ürgüp ilçesi oldu. Türkiye’de ilk ve tek olan mağarada Risale-i Nur medresesi burada, Yeni Asya cemaatine ait idi. Programı düzenleyen Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı üyelerine ve Yeni Asya okurlarına, eğitimcilerimize ve emeği geçen herkese ve özellikle de dünyamızda ayrı ayrı hatıralarda hep yaşayacak olan Nevşehir Yeni Asya okuyucularına teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.