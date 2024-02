Geleceğin Yeni Asya’sı ve Fidanlık

Fidanlık, bugün itibarıyla tam 55 senedir “Risale-i Nur’un medyadaki dili” Yeni Asya’nın izinden giden küçük bir takipçisi. İsmi de bunu ifade eder cinsten: Fidanlık...

Okul kelimesi bildiğimizin aslına “oku” kelimesinden değil, Fransızca bir kelime olan “ekol” kelimesinden köken alır. Bunu şunun için belirtmek istedik: Yeni Asya bir ekol, aynı zamanda bir okul. 55 senelik mazisinde yetiştirdiği pek çok yazar, çizer, muhabir, editör; bugün Türkiye medyasında önemli roller ifa ediyor. Yeni Asya, yeni yüzyılın en önemli aracı medyanın hakkını vermeyi hedefliyor.

Misyon gazeteleri günümüzde pek tercih edilmiyor. Artık fikrî altyapılar, rağbet görmenin gerisinde. Bu sağ-sol, radikal-ılımlı tüm akımlar için geçerli. Aktüel gençlik, belki yıllardır bir gazeteye dokunmamış, bir bayiden hiç gazete almamış vaziyette...

Biz bu duruma manşette dikkat çekmek istedik. Davasını ifade eden kazanır... Gazeteler, Osmanlı zamanından beri halkın nabzını en iyi tutan materyallerdi. Radyo çıktı ve yaygınlaştı, insanoğlu tembelleşti, okumaktansa dinlemeyi tercih etti. Radyo—bizim nesil yetişemese de—uzun yıllar hizmet etti. Şimdi ise hobi ya da tır şoförlerinin arkadaşı olarak hizmet veriyor.

Radyonun kökünü televizyon kazıdı. Renksizinden başlayan macera OLED ekranlara, akıllı TV’lere kadar ulaştı.

Ama sizin de malumunuz eski popülaritesini kaybetti. Millenium’da internet yaygınlaştı. Her sokağa, eve girer oldu. Bilgisayarlar da ondan bir 10 sene sonra ufaldı da ufaldı, ceplerimize sığdı. Artık az evvel saydığımız her şey avucumuzun içinde bulunur oldu: Gazete, radyo, TV, internet ve bilgisayar...

Ama medya hiç kaybolmadı. Dijitalleşti, yaygınlaştı. Radyodan akşam ajansını dinleyen dedelerin torunları, 19.00’da haberleri izlemeyi bekleyen babalarından hızlı çıktı. Her an her şekilde bilgiye ulaşabilir hale geldiler.

Yeni Asya ekolü, Türkiye’de bu dönüşüme en hızlı reaksiyon veren yayın oldu. Bugün tozlu raflarda yerini alan VHS kasetlerde pek çok müsbet içerik yayımladı. Teknoloji gelişti, aynı hizmet CD’lerde verildi.

2006’dan bu yana aktif internet portalıyla dijital gazeteciliğin en iyi örneklerinden birisi sergileniyor.

Son olarak bu ilerlemenin yanında hiç değişmeyen bir şey daha var: okumak!

Yeni Asya, 55 senedir, neşriyat alanında kesintisiz bir hizmet sunageldi. Yayınevinin temellerini atan Zübeyir Gündüzalp’ten bu yana, binlerce kitap basıldı. İlim-Teknik gibi seriler tüm Türkiye’de ses getirdi. Risale-i Nurlar akademik açıdan ele alındı, Köprü dergisi üniversite çevrelerinde muteber bir kaynak haline geldi. Hanımların, çocukların, gençlerin dünyaları unutulmadı. Hepsi aradığını bu ekol içerisinde buldu. Ve halen de bulmaya devam ediyor...

İşte böyle bir çınarın altında, Fidanlık; geleceğin Yeni Asya’sının yazarlarını, çizerlerini, editörlerini yetiştirmeye çalışıyor. Selefleri Zemzem ve Elif eklerinin yolunda, bu davada tuzunu bulundurmaya çalışıyor.

Davasını ifade eden kazanır... Büyük insanlardan sudur eden bu büyük sözü “Hür nesillerin gür sesi!” şiarıyla cem eden Fidanlık, Yeni Asya’nın 55. yılını matbuat diliyle kutluyor.