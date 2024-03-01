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1 MART 2024 CUMA - YIL: 55

İzmir'de ‘Yeni Asya Gençlik Kafe’ açıldı

01 Mart 2024, Cuma 15:37
İzmir Yeni Asya temsilciliği bünyesinde, eğitimci Sebahattin Yaşar’ın davetli olarak katıldığı programda gençler için ‘Yeni Asya Gençlik Kafe’ açıldı.

Mehmet Yasin İriboz - İzmir

İzmir Yeni Asya temsilciliği bünyesinde, gençler için nur kafe açıldı. Gençlerin teklifi ve yetkililerinin değerlendirmesi sonucu, meşru daire içinde gençlerin birlikte oturup sohbet edebilecekleri, kahve ve çay içebilecekleri bir kafe açıldı. Vakıf binası bünyesinde açılan gençlik kafenin açılışına gençlerle ilgili kitapları bulunan ve gençlik seminerleri düzenleyen Yeni Asya yazarı, eğitimci Sebahattin Yaşar davetliydi. 

İsabetli bir faaliyet

Sebahattin Yaşar, kafe açılışında, “İzmirli nur talebesi gençlerimizi bu güzel, meşru daire etkinliği için tebrik ediyorum. Burası kitap-kafe konseptinde bir yer olmuş. Yakında duvarlarda birbirinden güzel kitaplar da yer alacak, okur yazar buluşmaları gerçekleşecektir. Biz de buraya kitaplarımız üzerinde konuşmaya, imza etkinliği yapmaya ve kafe açılışına katılmaya geldik. Meşru daireyi kullanmak böyle olur. Projeyi düşünenleri, uygulayanları tebrik ediyorum” dedi.

Yaşar, “Gençlerimizin boş zamanlarını böyle helal ortamlarda geçirmeleri, buralarda kitap okumaları, ders çalışmaları, kendilerini haramlardan, gayr-i meşru kirliliklerden korumaları anlamında isabetli bir faaliyet olmuş” dedi.

Gençler olarak gayet memnunuz

Ortamın kurucularından gençler de, “Bu tür kafelere ihtiyacımız var. Dışarıda rastgele bir yerde oturacağımıza böyle bir yerde çayımızı, kahvemizi içmek, belki ileride genç bir arkadaşımızın doğum gününü meşru bir içerikle burada kutlamak gibi düşünceler gelişebilir. Ama şu anda burası ‘Yeni Asya Gençlik Kafe’dir.

Gençler olarak gayet memnunuz. Üniversiteden arkadaşlarımızı buraya kahve içmeye davet ediyoruz. Geliyorlar, burayı seviyorlar, dergilerimizi, gazetemizi görüyorlar, okuyorlar. Gençlik kafemiz güzel başladı, inşaallah güzel devam edecek” dediler.

Şükür, güzel bir ortam oldu

İzmir Yeni Asya Temsilciliği de konu ile ilgili, “Sohbetler için bir araya gelen gençler, sohbet sonrası bu kafede oturuyorlar. Ders müzakeresi, güzel zaman geçirme gibi etkinlikler teklif ettiler. Biz de konuştuk ve böyle bir imkanın güzel olacağına kanaat getirdik. Şükür, güzel bir ortam oldu.

Kafemiz içe dönük bir hizmet. Ama gençlerimiz dışarıdan arkadaşlarıyla gelip burada sohbet edebilirler ve burada Risale-i Nurlar dersleri yapabilirler” dedi.

 

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