“Nur derslerine devam edeceğim”

Justin Reeve adlı 25 yaşındaki genç, Avustralya Nur Vakfı Camiinde kılınan cuma namazının ardından cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getirip Müslümanlığı seçti.

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