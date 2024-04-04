Genç Yorum Dergisi, “Yalnızlık” kapak konusunu işlediği Nisan 2024 sayısında “İnsanlar yalnızlaşıyor mu?” diye soruyor ve okurlarına bu konuda güzel cevaplar veriyor.

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HAZIRLAYAN: ZEYNEP ASYALI

Genç Yorum Nisan 2024 sayısında “Yalnızlık Yanı Başımda” başlığıyla okurlarıyla buluştu. İletişim imkânlarımız gün geçtikçe artarken, insanın derinlerinde hissettiği, bazen kendisini hapsettiği yalnızlık duygusu azalıyor mu dersiniz? Yoksa gün geçtikçe daha da mı yalnızlaşıyor insan? Peki, ne gibi problemlere yol açıyor bu durum? Bu kadar çok kişiyi sosyal medya ile tanırken, yalnızlık duygusu bizi terk etmiş olmalı değil miydi? Peki, yalnızlık kötü bir şey miydi? Sadece olumsuz etkilere mi sahipti ki ondan kaçıyorduk? Oysa ara ara tercih edilen bilinçli yalnızlıklar çok büyük gelişmelerin önünü açabilir mi bize? Kişinin iç dünyasını keşfetmesi, tefekkür etmesi için gerekli bir ortam sunabilir mi? Rabbimize yakınlaşma yolunda bize “fırsat zamanları” diyebilir miyiz yalnızlık için? Genç Yorum’un bu ayki sayısı bu sorulara güzel cevaplar veriyor.

Kavuştuğun ilk Ramazan mı?

Ramazan ayına kavuşmak başlı başına bir heyecan vesilesiyken, peki ya bu İslam’la şereflendikten sonra kavuştuğun ilk ramazanınsa bu nasıl bir heyecana vesile olur? Dergi yolculuk rotamızın Ömer Şenöz’ün hazırladığı Haber Yorum kısmında İslam ile tanışan meşhur isimlerden, Japonya’da Müslüman ve gayrimüslimleri ortak bir sofrada birleştiren iftar sofralarından ve biraz da yörüngemizde yükselerek astronomi, yıldızlar ve gezegenlerden bahsediliyor. Sonrasında Klinik Psikolog Nil Oran’ın yalnızlığın fayda ve zararlarından bahsettiği bir sohbet bizi bekliyor. Sonra ise Cenk Çalık’tan “Madem Allah Var Her Şey Var”, İslam Yaşar’dan “Halvet ve Uzlet Hâli” başlıklı yazılar geliyor.

Yarım kalmış hikâye

Psk. Dan. Abdulkadir Sinoğlu’nun yazdığı “Çok Takipçili Yalnızlıklarımız” yazısında sosyal medyadan, yetersizlik duydusundan bahsediyor olacağız. Fatma Nur Kurt’tan “Yalnızlığın Silahı; Uhuvvet, Muhabbet, İntisab” yazısı Peygamberimize (asm) vahyin yalnızlıkta nasip olmasından, yalnızlığın ruhumuzun bilinmeyen yerlerine pencere açabileceğinden bahsettikten sonra, M. Said Zeki’den “Yarım Kalmış Hikâye Yoktur Dostum” yazısı ve ardından Ali Hakkoymaz ve Kübra Örnek’in hazırladığı röportaj ile aynı yalnızlık kelimesinin farklı kişilerdeki farklı yansımalarına şahit olacağız. Hemen ardından Veciz Yorum kısmında Sümeyra Önder Yıldız’ın hazırladığı “Yalnızlığın En Kötüsü Seni Anlamayanların Arasında Kalmaktır” derlemesi ve Nurlu Yorum kısmında “Madem Rahîm Bir Halık’ımız Var; Bizim İçin Gurbet Olamaz” başlığıyla, Farklı Yorum’da Bilal Bozkurt’tan “Kur’an Bizden Ne İster?” yazısıyla karşılaşacağız.

İshak Paşa Sarayı gezisi

Eskimez Yazı’da ise Emine Sultan Çakır’dan “Gelecek Bahar” yazısında sizleri ve “Aaa.. Bahar gelmiş” diyeceğimiz günleri bekliyoruz. Keçeli’nin Kitaplığı kısmında ise Cemil Meriç’in “Disiplin içerisinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim” dediği Dr. İbrahim Ethem’in “Terbiye-i İrade” başlıklı eserini Süeda Yaşar’ın tahliliyle inceleyeceğiz. Ardından dergimizin şiir kısmında Cumali Davut Kavruk’un “Ey Hasta!” başlıklı şiiri, Feyalilacep kısmında Şulenur Yaşar’ın “Büyüklüğün Güzelliği” başlıklı iç açan yazısı, Keyfince Lügat’te ise Ali Hakkoymaz’dan “Zor Soru” başlığı ile farklı kelimeler ve farklı pencereler bizi bekliyor olacak. Anlamlı Yorum kısmında Nur Levent’ten “Varlık Urbası”nı, Zihnin Çarkları kısmında Caner Kut’un “Dil (1)” yazısını, Edebi Yorum kısmında Erkam Yıldırım’dan “Kavgam” başlıklı yazısını okuduktan sonra son olarak Gezi Yorum kısmında Henanî’nin hazırladığı gezi rotasıyla İshak Paşa Sarayı’nı geziyor olacağız. Keyifli ve istifadeli okumalar…