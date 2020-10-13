Mutlu olmak için ne gerekir?

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirilen, şimdiye kadarki en kapsamlı “Gençlik Araştırması” sonuçları açıklandı. Araş- tırma 13 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 18-29 yaş grubu gençlerle gerçekleştirildi.

Araştırmada çeşitli alanlarda gençlere sorular soruldu. Araştırmanın sonucuna göre; “Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzu söyler misiniz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında gençlerin yüzde 23,5’i kararsız, yüzde 50,5’i ise mutlu değil. “Mutlu olmak için öncelikli neye sahip olmak gerekir?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında, gençlerin yüzde 26,2’si mutlu olmak için öncelikle paraya sahip olunması gerektiğini belirtirken, yüzde 16,6’sı statü/kariyer cevabını verdi. Gençlerin yüzde 12,4’ü mâneviyat ve yüzde 11,3’ünün ise aile cevabını vermesi dikkat çekti. Yetişkinlerin kendilerini anlayıp anlamadıkları hakkındaki soruda, gençlerin yüzde 9,4’ü yetişkinlerin kendilerini anladıklarını ifade ederken; yüzde 81,3’ü kendilerini az anladıklarını ya da hiç anlamadıklarını belirtti.

Gençler namaz kılıyor mu?

Araştırmada, 18-29 yaş grubundaki genç- lerin yüzde 82’lik kısmı bir dinî inanca sahip olduğunu söylerken, yüzde 7,7’si ise hiçbir dine mensup olmadığını ifade ediyor. “Namaz kılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin yüzde 39’u “Haftada bir kere, Cuma namazı” cevabını verirken, yüzde 26,7’si “Bayram namazı veya başka çok özel günlerde yılda birkaç kere” cevabını, yüzde 14’ü ise “5 vakit namaz kılıyorum” cevabını verdi. “Türkiye’deki siyasî partilerden herhangi birinin gençlerin sorunlarını çözme konusunda yeterli politikalar üretebildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna gençlerin yüzde 77,9’u “Hayır, hiçbir parti yeterli politika üretmiyor, sadece üretiyormuş gibi görünüyor” cevabını verdi. “Bu ülkeyi yönetiyor olsanız öncelikle çözeceğiniz sorun ne olurdu?” sorusuna gençlerin 46,7’si “İşsizlik/istihdam sorunu” cevabını verirken yüzde 7,6’sı ise “Adalet” cevabını verdi. “Eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa, yurt dışına gitmek ister misiniz?” sorusuna gençlerin yüzde 76,2’si “Evet, kesinlikle giderim” cevabını verirken, yüzde 14’ü ise “Evet, ama ülkemde aynı şartları bulursam gitmem” ceva- bını verdi. “Kalıcı olarak bir başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde” “Evet, terk eder giderim” diyenlerin oranı yüzde 64 olurken, sadece yüzde 14’ü “Ülkemde kalırım” ceva- bını verdi.

Asr-ı Saadet esas alınmalı

Yapılan araştırmaya göre, gençler yüzde 34 ile en çok Instagram kullanıyor. Instagram’ı yüzde 30 ile Twitter, yüzde 15 ile Facebook takip ediyor. Araştırma kapsamında sorulan “Sizce Türkiye’de işe girebilmek için liyakat mi daha etkili yoksa torpil mi?” sorusuna yüzde 77.6’sı torpilin liyakatten daha etkili olduğu yönünde cevap verdi.

Asr-ı Saadet’e baktığımızda; atanan genç yöneticiler, genç komutanlar, savaş öncesi gençlerle yapılan istişareler gibi örnekler Peygamber Efendimizin (asm), gençleri, hür düşünmeye, faydalı şeylerden çekinmeden faydalanma ve doğru bildiğini cesaretle ifade etmeye yönlendirdiği görül- mektedir. Araştırma, gelecekle ilgili tahmin yürütme noktasında önemli. Gençlerimize Asr-ı Saadet’teki gibi değer verirsek geleceğimiz aydınlık olacaktır.

Not: Genç Yorum Dergisi Ekim sayısından alınmıştır.