Öğrenci işi sanat

Çok yoğun geçen bir dönemin sonunda hepimiz güzelce dinlenmeyi hak ettik.

Ama sanırım yoğun bir tempoya alışmış olmamdan dolayı tatil zamanı canım sıkılabiliyor. Kendi adıma bu duruma hiç şaşırmadım. Yoğun olduğumda da hep şikâyetçi modundayım, falan filan, neyse kendimi çok karalamayayım.

Şaka bir yana, yeter ki kendimize bir şeyler katalım, kendimizi geliştirelim, yoğun olma adına şikâyetimiz olmasın. Sıkılmak derken, bu konuda ciddiyim. Okul zamanı dersler sınavlar derken sıkılmaya vaktimiz olmuyor, ama tatil zamanı nedense yapacak bir şey bulamıyorum ve bu da psikolojik olarak kendimi daha yorgun hissetmeme neden olabiliyor. Bundan olsa gerek tatil yaklaşırken kendime bir uğraş, etkinlik ya da bir program ayarlamaya çalışıyorum.

Geçenler de YouTube’da gezinirken yapılan bazı faaliyetler çıktı karşıma. Ben de boş zamanımda yaparım, diye kaydettim. Bu tatilde onu yapma zamanı geldi dedim ve işe koyuldum. Bu işte acemi biri olarak kendi deneyimimi anlatmakla kalmayayım diye videonun linkini de bırakacağım aşağıya. “Ben de yapmak istiyorum, video bana rehber olur, arada bakarım nasıl yapılıyormuş” diyenler bu kıyağımı unutmasınlar, yine sizi düşündüm.

Daha önce böyle bir çalışma yapmadığım için yapımının kolay olabileceğini düşündüğüm bir tablo seçtim. Ve söylemeliyim ki, babamın bu konuda becerisinin olduğunu bildiğim için cesaret ettim biraz da. Buradan ona yardımları için çok teşekkür ediyorum.

İlk olarak gerekli malzemeleri aldım. Bunlar 30x30 tuval, akrilik boya, kâğıt bant, 20 numara fırça ile yelpaze fırça ve genelde boyacıların kullandığı biraz geniş bir fırça. (Fotoğraflarda da görebileceğiniz malzemeler.) Çok profesyonel bir çalışma olmadığı için daha uygun fiyata olanları tercih ettim. Daha sonrasında mevsimleri ayırmak için almış olduğum kâğıt bandı, tuvali 4’e bölecek şekilde ortalayarak yapıştırdım. İzlediğim video tam ortadan 4’e bölerken, ben biraz farklılık olsun diye en üst ve alttaki bantları çaprazlama yapıştırdım. Arka fon için gerekli olan renkleri ayarlayıp boyamaya başladım ve böylece mevsimleri temsil eden bölümler kendi rengine boyanmış oldu.

Sonra ağaçlar için siyah renk ile ayarlama yaptım, her ağaç farklı boyda ve farklı mevsimlere denk gelecek şekilde. Ağaçları ayarladıktan sonra siyah renk ve yelpaze fırça ile ilk ağacı yaptım. Fırçayı düz tutup ağacın yaprakları olacak şekilde rastgele dallar yaptım.

İkinci ağaç için ise yine yelpaze fırçayı bu sefer dik tutarak dalları aşağı olacak şekilde boyadım. Sonuncu ağacı ise 20 numara kalın fırça ile ponpon boyar gibi boyadım. Daha sonrasında ise her mevsime karşılık gelen renklere göre ağaçları renklendirdim. Bu renklendirme işi için farklı renkler kullanarak tonlamalar yaptım. Ve son olarak da boyalar kuruduktan sonra yapıştırmış olduğum bandı çıkarttım.

Yapmayı düşünen, ama cesaret edemeyen arkadaşlar varsa çok da korkulacak bir şey yokmuş diyebilirim. İlk çalışmam olduğu için mutlaka hatalarım vardır, ama yaparken gerçekten çok eğlendim. Hem bir etkinlik yaparak vakit geçirmek hem de farklı alanlara yönelmek ve sonunda ortaya çıkan bir emek olunca insan mutlu oluyor. Sizlere bunu denemenizi önerirken ben de yapabileceğim farklı, güzel ve kolay tablolar aramaya devam ediyorum. Yapacak olan kardeşlerime kolay gelsin. Musmutlu, istifadeli tatiller diliyorum.

Sağlıcakla kalın…

Faaliyetin videosuna ulaşmak için:

https://www.youtube.com/watch?v=aGI6Uf2ANPA

Şule KONCA

sulekonca@gencyorum.com.tr

Not: Genç Yorum Dergisi Şubat sayısından alınmıştır.