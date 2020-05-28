Salgın genç işsizliği tetikliyor

Koronavirüs mezun olup iş aramak veya üniversitede okuyacağı bölümleri seçmek üzere olan gençleri de etkiledi.

Koronavirüsün ekonomide yol açtığı değişiklikler, okullarından mezun olup iş aramak veya üniversitede okuyacağı bölümleri seçmek üzere olan gençleri de etkiledi. Birkaç ay içinde mezun olacak lise öğrencilerinin bir kısmı işgücü piyasasına katılıp iş arayacak, bir kısmı da üniversite bölümlerini seçecek. BBC’nin haberine göre, benzer bir şekilde üniversitelerden de yaz aylarında mezun olacak çok sayıda genç, işyerlerinin kepenk indirdiği bir dönemde iş bulmaya çalışacak.

Üniversite tercihlerini değiştiriyor

Gençlerin iş hayatlarına atılmalarında önemli bir basamak olan lisans eğitimleri ve sonrasında verecekleri kararlar bugünün şartları ile şekilleniyor. Öğrencilerin ailelerinden ayrılıp başka şehre gitmek istememeleri, kendilerini tek başlarına salgında güvende hissetmemeleri, dünya ve ülke genelinde ne olacağını bilemedikleri için okul konusunda kararsız konuma düşmeleri birer faktör. Okul tercihlerinde ise koronavirüsün hangi alanda iş ihtiyacı doğuracağı veya hangi şehirlerde virüsün az olduğu gibi değişkenler etkili olabiliyor.

Genç işsizliğinin yüzde 25’in altına inmesi zor

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Burak Saltoğlu, mezuniyetlerin yoğun olacağı Temmuz-Eylül döneminde istihdam piyasasının iyi olmayabileceğini söylüyor. Türkiye’de ekonominin koronavirüs öncesinde de genç nüfusa iş oluşturmakta zorlandığını hatırlatan Saltoğlu, “Genç işsizliğinin yüzde 25’lerin altına inme olasılığı oldukça düşük görünüyor” diyor. Saltoğlu, bu süreçte iş bulmakta zorlanan gençlere “başvurularına ve çalışmalarına yılmadan devam etmeyi” tavsiye ediyor.

4,5 milyon kayıt dışı çalışıyor

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Doç. Dr. Aziz Çelik, şehirlerde kayıt dışı çalışan insanların sayısının 4,5 milyon yaklaştığını söylüyor. Çelik, gençlerin karşılaştığı işsizliğin “insan hayatının en zor durumu. ‘Kendinizi her yönde yetiştirin, geliştirin’ demek yetmiyor çünkü iş oluşturmak aynı zamanda ekonominin bütünüyle ilgili bir mesele. Benim gençlere tavsiyem haklarının farkında olsunlar, bilincinde olsunlar ve haklarını talep etsinler.”