Sosyal gelişim için sorgulamak gerekiyor

Koronavirüs salgını herkes gibi gençleri de birçok açıdan etkiledi.

Psikolojik ve sosyolojik olarak zarar görenler, duygu ve davranışlarında tutarsızlıklar yaşadı. Yeni normal dönemde, bu gibi durumların kontrolünü sağlamak gerekiyor. Bu konuda gençlere destek olabilecek Klinik Psikolog Sabri Çakar, “Sosyal gelişimin olması için düşünen, araştıran ve sorgulayan birey olmak avantajlıdır” diyor.

Koronavirüs salgını gençlerin psikolojik durumunu nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgını her yaştan insanı etkilediği gibi gençleri de olumsuz yönde etkiledi. Özellikle dışa dönük, sosyal ve girişken gençler bu dönemde kendilerini ev hapsinde hissetmişcesine öfke, kızgınlık, bıkkınlık ve yetersizlik duygularıyla karşılaştılar. Ergenlik döneminde kızlarda daha çok görülen takıntı ve panik durumu bu dönemde oldukça yüksek görüldü. Bunlarla birlikte aileleri tarafından anlaşılmadığını ifade eden gençlerin depresif, panik ve öfkeli tutumları oldukça arttı. Gençlik demek dinamizm ve hareketlilik demektir. Hareketli ve dinamik olan bu grubu bir süreliğine, geçici olsa dahi evde tutmaya çalışmak enerjilerini boşaltmaya imkan vermedi. Hal böyle olunca da şu haberleri çok izledik. “Gençler sosyal mesafe kurallarına uymadı?” “Sokağa çıkma yasağı gençleri etkilemedi” “Bize bir şey olmaz, genciz çünkü” diyen bir grup genç vardı. Sıkışmış hisseden genç kendi iç dünyasında bir “anlam” bulmaya çalışarak mevcut durumdan kurtulmanın yollarını arar.

Yeni normal süreçte, bu sorunların üstesinden gelebilmek için ne tavsiye edersiniz?

Yeni normal sürece alışmak yeni bir deneyim olacaktır elbette. Önceden rahatça yapabildiğimiz eylem ve davranışları yapamayacağız. İlk olarak sarılmak, öpüşmek ve tokalaşmak mesela. Bunları yapamadıkça sanki ilgi, sevgi ve yakınlık noktasında bir eksiklik olduğunu hissedeceğiz. Aramızda mesafe koyduğumuzda sanki yalnız hissediyormuş gibi tepkiler vereceğiz. Bu sürecin geçici, olağanüstü ve herkes için aynı olduğunu zihnimize sık sık getirebilirsek anlamlandırmamız daha rahat olacaktır. Yeni normal süreçte, eskiden olduğu gibi sevdiğimiz, mutlu olduğumuz ve kendimize iyi gelen şeyleri yapmaya devam etmeye çalışmalıyız. Elbette yeni dönemin kurallarına uygun olarak bunların yapılması da önemlidir. Söylenen klasik sözü hatırlatmakta fayda var, sağlık her şeyin önünde gelir.

Gençler, psikolojik ve sosyal gelişimini nasıl sağlayabilir?

Müzik dinlemek, spor yapmak, sevdikleriyle zaman geçirmek, hobi edinmek ve bunlara kişinin mizacı ve yatkınlığının da yol göstermesiyle birçok aktivite eklenebilir. Bu aktiviteler bireyin psikolojik açıdan güçlü olmasına, özgüvenin artmasına ve kendini daha mutlu etmesine fırsat sunar. Sosyal gelişimin olması için düşünen, araştıran ve sorgulayan birey olmak avantajlıdır. Sevdikleriyle ve dostlarıyla bu bakış açısıyla daha rahat ve huzurlu iletişim kurabilir. Kitap ve dergilerin takip edilmesi, ilgi alanına göre araştırmalar yapmak sosyal gelişimi de destekleyecektir.

Duyguların kontrolü ve stres yönetimi için ne yapılması gerekir?

Duygu regülasyonu ve stres yönetimi bebeklikten itibaren geliştirilmesi ve önemle üzerinde durulması gerekir. Duyguları yadsınan genç, kendisinin görülmediği, fark edilmediğini düşünmeye başlar. Duygularını ifade eden bireyler ise çoğu zaman sağlıklı ilişkilere yelken açarlar. Öfke, kızgınlık, endişe, korku, çaresizlik gibi duyguların regüle edilememesi bir takım psikolojik tepkilere yol açacaktır. Ebeveyni tarafından dinlenilmeyen genç, öfkesini şiddet ile ortaya çıkaracaktır. Halbuki bu öfkeyi anlamaya yönelik ebeveyn yaklaşımı sağlıklı öfke ifadesini sözel olarak dökmeye katkı sağlayabilecektir. Duyguların kontrolünde zorluk yaşayan ve stresini yönetemeyen gençlerin hikayelerine baktığımızda ebeveynleriyle iletişim güçlüğü olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda psikolojik destek almak iyi bir yol olabilir diye düşünüyorum.

RÖPORTAJ: Kübra ÖRNEK KORKMAZ

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