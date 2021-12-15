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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yeşilay’ın umut dolu kitabı

15 Aralık 2021, Çarşamba 01:05
Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nden (YEDAM) destek alan bağımlıların umut dolu öykülerini ihtiva eden “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı raflarda yerini aldı. Yeşilay, bağımlılıktan kurtulanların değişim öyküleriyle ilham verecek.

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay’ın, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nden (YEDAM) destek alan bağımlıların umut dolu öykülerini ihtiva eden Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı raflarda yerini aldı. Yeşilay Yayınları’ndan çıkan kitapta, toplumun her kesiminden insanların birbirinden farklı deneyimlerinden ilham alınarak oluşturulan 19 öykü bulunuyor. Yaşanmış olaylardan kurgulanan öykülerde; çıkmazlarda kaybolanların feraha erişmeleri, insan umuduna dair izleri ve renkleri solanların yeniden yeşerme serüveni yer alıyor. Renklerini Yeniden Kazananlar isimli öykü kitabına tüm seçkin kitabevleri ve kitap satış sitelerinin yanı sıra yesilaymarket.com’dan da ulaşılabiliyor.

Her şey bir teşekkürle başladı

Bağımlılıklarından kurtulmak isteyen bireylerin yanı sıra aile üyelerine de ücretsiz hizmet veren YEDAM’dan destek alan bir bireyin annesi Yeşilay’a bir teşekkür notu iletti. Her şey oğlu bağımlılıklardan kurtulduğu için mutlu olan bir annenin, oğlunun iyileşmesine yönelik ilettiği “Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim” notuyla başladı. Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı ismini bu umut dolu öyküden aldı.  Kitapta yer alan 19 öykü ve daha niceleri Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de bulunan tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan YEDAM ekibinin özverili çalışmaları sayesinde var oldu. Birçok bağımlının, annenin, babanın, bağımlı yakınlarının hayatına dokunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, yeni hayatlara umut olmak, bağımlılara ve yakınlarına renklerini yeniden kazandırmak için ücretsiz hizmet sunmaya devam ediyor. YEDAM’lara Türkiye’nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden de ulaşılabiliyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr

 

 

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