1.1 milyon depremzede başka illere göç etti

6 Şubat’ta peş peşe gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sırasında bulundukları yeri terk edenler Türkiye’nin 68 iline göç etti.

Depremzedelerden 1.1 milyonun üzerinde kişi organize edilen hava ve karayoluyla başka illere taşındı. Bu sayı 17 Şubat’ta 700 bin kişiydi. Çok sayıda kişi hava, deniz ve kara yoluyla yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi. Bulundukları yerlerden tahliye edilerek 68 ile taşınan 1.1 milyon depremzedenin yarısı beş ilde. Depremzedeler ulaştıkları illerde otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı yurtların yanı sıra yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleşti. Zaman geçtikçe depremzedelerin göç ettiği illerdeki sayı ve tercih değişiyor. 17 Şubatta göç eden 700 bin depremzedenin 150 bin kişi ile Antalya ilk sıradayken 24 şubatta 1.1 milyona ulaşan göç eden depremzedelerin illere dağılımında 201.020 kişi ile Ankara ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi