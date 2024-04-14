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14 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

1 il ve 21 ilçedeki itirazlar YSK tarafından reddedildi

14 Nisan 2024, Pazar 02:43
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 siyasi partinin 1 il ve 21 ilçede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin, il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları değerlendirmeye devam ediyor.

Kurul, bugünkü toplantısında, siyasi partilerin, bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Isparta'nın Senirkent ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde il genel meclisi seçiminin iptali ile Balıkesir'in Manyas ve İvrindi ilçelerinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılması, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde mazbata iptali, Yozgat'ın Kadışehri ve Kütahya'nın Emet ilçeleri için olağanüstü itiraz talepleri kabul edilmedi.

CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyların yeniden sayılması ve Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanı Cemal Kurnaz'ın mazbatasının iptalinin tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılması talepleri reddedildi.

MHP'nin Kütahya ilinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde il genel meclisi oylarının yeniden sayılması talepleri kabul edilmedi.

YSK, İYİ Parti'nin Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde belediye başkanı seçiminin iptali taleplerini de reddetti.

Kurul, DEM Parti'nin Mardin'in Midyat ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde seçimlerin iptali ve Batman'ın Gercüş ilçesinde oyların yeniden sayılması taleplerini kabul etmedi.

Yeniden Refah Partisinin Mardin'in Ömerli ilçesinde oyların yeniden sayımı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Bitlis'in Güroymak ilçelerinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali talepleri reddedildi.

Saadet Partisinin Batman'ın Sason ilçesinde seçimlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.

AA

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