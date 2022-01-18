1 milyon 127 binden fazla dosya 'uzlaştırma' ile çözüldü

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmayla bugüne kadar 1 milyon 127 bin 178 dosyada taraflar mahkemeye gitmeden, el sıkışarak anlaşma sağladı.

Adalet Bakanlığının yürüttüğü yargı reformuyla etkinliği arttırılan uzlaştırmada uyuşmazlıklar, vakıflara, yardım derneklerine, kadın sığınma evlerine, yurtlara, çocuk yuvalarına, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yardımda bulunma, kan bağışı ve fidan bağışı gibi edimlerle uzlaşma sağlayabiliyor.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda, ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te başlayan ve 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında 1 milyon 359 bin 752 dosyada müzakere süreci tamamlandı.

Bu dosyalardan 1 milyon 127 bin 178'i uzlaşma ile sonuçlandı. Uzlaşma başarı oranı ise yüzde 83 olarak kayıtlara geçti.

Özür mektubuyla uzlaşma

Uzlaştırma kapsamına giren ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca basit yaralama, basit tehdit ile hakaret suçlarından yürütülen soruşturmada, olayın mağduru A.Ü. gururunun incindiğini ve bunun telefi edilmesi gerektiğini belirterek, şüpheliden kendine bir özür mektubu yazmasını istedi.

Şüpheli E.Y. de mektubunda, mağdura karşı söylediği sözlerden üzgün ve pişman olduğunu anlatarak özür diledi. Mektupta, "Aramızda geçenler bir anlık sinirimle istemediğim şekilde büyüdü. Yaşananların geride kalmasını temenni ederek özür diliyorum. Gerçekten çok mahcubum ve pişmanım." ifadeleri yer aldı.

Özür mektubu üzerine mağdurun şüpheli ile uzlaşmasıyla dosya kapandı.

İhtiyaç sahibi aileye yardımla uzlaşma sağlandı

Bir başka soruşturmada ise zanlı, 4 mağdura karşı tehdit ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek suçunu işledi. Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesi üzerine yapılan müzakerelerde ortak karar alan mağdurlar, ihtiyaç sahibi bir aileye 2 kanepe alınması şartıyla şüpheliyi affedeceklerini söyledi.

Teklifin şüpheli tarafından kabul edilerek, ihtiyaç sahibi bir aileye kanepelerin ulaştırılmasıyla mağdurlar ile zanlı mahkemeye gitmeden uzlaştı.

LÖSEV'e bağışla taraflar uzlaşma sağladı

Bir başka uzlaştırmada örneğinde ise A.Ş, evini boşaltan kiracısı A.T'ye tehdit ve hakaret sözleri içeren mesajlar gönderdi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın uzlaştırma kapsamına alınarak yapılan müzakereler sonrası taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 1000 lira yardım yapılması karşılığında el sıkıştı.