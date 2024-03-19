1 milyon genç ilk kez oy verecek

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi.

YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59’u kadın, yüzde 49,41’i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce 23 Mart tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde ‘’oy kullanamaz’’ şerhi verilecek. Ankara - Anka

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