Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradığını belirterek, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." bilgisini verdi.

Nijerya'da baskına uğrayan gemiye ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama Olayda vefat eden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu. AA

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