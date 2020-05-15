15 ilde 4 günlük sokak kısıtlaması bu gece başlayacak

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, manav ve kasapların yarın ve 17 Mayıs Pazar kapalı olacağını, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı ise 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 19 Mayıs Salı günü gece yarısı sona erecek

Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Ekmek üretimi yapan fırınlar açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı iş yerleri açık olacak.

Bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ile lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

"Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilmesi son derece önemli"

Açıklamada, bugün saat 23.00'e kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmelerinin koronavirüsle mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda özellikle bugün saat 15.00 ile 00.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler sıkılaştırılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu gibi iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM'lerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır."

Açıklamada, "Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.