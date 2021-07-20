'15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 15 Temmuz darbe girişiminde kaybolduğu iddia edilen silahlar konusunu TBMM gündemine taşıdı.

Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “15 Temmuz’da kaybolduğu ifade edilen silâhların aradan geçen 5 yıla rağmen hâlâ bulunamamış olması olağan bir durum mudur” diye sordu. Taşcıer, “İçişleri var diyor, Emniyet yok diyor. Soruyorum, var mı, yok mu” dedi.

Gamze Taşcıer, Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Taşcıer, 15 Temmuz darbe girişiminde kaybolduğu öne sürülen silâhlarla ilgili Soylu’ya şu soruları yönetti: “15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kaybolduğu ifade edilen silahlar hakkında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet arasındaki söylem farkının sebebi nedir? 15 Temmuz’da kaybolduğu ifade edilen silâhların aradan geçen 5 yıla rağmen hâlâ bulunamamış olması olağan bir durum mudur? 15 Temmuz’da, birileri tarafından devlet envanterinde olmayan silâhların da dağıtıldığı iddiaları doğru mudur?”

Ankara - Anka