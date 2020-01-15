19 bin 899 kişi hırsızlıktan gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul’da ev ve işyerlerine girerek hırsızlık yapan ve park halindeki otomobillerin camlarını kırarak içinde bırakılan eşyaları çalan 19 bin 899 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 2019 yılı içinde 14 bin 290 evden hırsızlık, 7 bin 351 iş yerinden hırsızlık ve 12 bin 803 otomobilden hırsızlık oldu. Polis istatistiklerine göre İstanbul’da en fazla evden ve iş yerinden hırsızlık olayı saat ise 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu. Otodan hırsızlık yapan şüpheliler ise en fazla hırsızlığı 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İstanbul’da 2019 yılı içinde en fazla hırsızlık olayı 1871 olay sayısıyla Kadıköy’de oldu. En az hırsızlık olayı ise 37 hırsızlık olayıyla Şile ilçesinde görüldü. Adalar ilçesinde 39 olayı meydana gelirken en az hırsızlık olayı meydana gelen ikinci ilçe oldu. İstanbul - aa AA

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