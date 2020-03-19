2 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesi ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehit olduğu açıklandı. Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında düzenlenen saldırıda da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'ın şehit olduğu öğrenildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun'' denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' mesajını paylaştı. NTV

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