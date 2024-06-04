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5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

25 bin uzman erbaş alınacak

04 Haziran 2024, Salı 17:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Bakanlığın “https://personeltemin.msb.gov.tr” internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59’da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde “piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner” sınıflarında olacak.

AA

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