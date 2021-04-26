29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmaya gidileceği ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında ülke genelinde alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre; - Türkiye çapında 29 Nisan akşam 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Üretim, gıda, temizlik ve sağlık gibi alanlarda istisna tutulan tüm işletmeler faaliyetlerine ara verecek - Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek - Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilecek - Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacak Cumhurbaşkanı, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz" diye konuştu. "Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." diyen Erdoğan, 29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma olacağını duyurdu. Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi. AA

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