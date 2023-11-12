3. Ceza Dairesi yetkisini aştı

Hukukçu Nimet Demir “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay kararı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karar’da yazan Demir, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa 14/3 madde metni ve Anayasa Mahkemesinin zikredilen kararlarına rağmen yetkisini aşarak, daha doğrusu yasama organının yerine geçerek 14. madde muhtevasını 5237 sayılı TCK’nin 302, 307, 309, 310/1, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320. maddeleri ile doldurması yargısal aktivizmin daniskasıdır. 3. Ceza Dairesi, Anayasanın 14. maddesinin sahip olmadığı belirlilik ve hukuki öngörülebilirlik durumunu yorum yoluyla hem de sanık aleyhine genişletilerek binlerce yıllık yasallık ve öngörülebilirlik prensibine, yani suçta ve cezada kanunilik ilkesine açıkça aykırı davranmıştır. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararını değersiz ve geçersiz bularak uygulamama gibi bir lüksü yoktur ve olamaz. Karara katılmayabilir. Ancak uymak ve gereğini yerine getirmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi