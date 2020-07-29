3 ilde toplu bayramlaşma yasak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep, Zonguldak ve Karabük’te, Kurban Bayramı’nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandığı açıklandı.

Gaziantep Valiliği’nce yapılan yazılı açıklama ile kentteki toplu bayramlaşmalar 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı. Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada, “Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep’te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir” ifadesine yer verdi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından Kurban Bayramı’nda, arife günü yapılacak mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına karar verildiği belirtildi.

Zonguldak’ta ise Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Öte yandan bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi, güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi.