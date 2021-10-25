36 saat nöbet kurbanı doktor için iş bıraktılar

Ankara Şehir Hastanesi’nde 36 saat nöbet tuttuktan sonra aracıyla evine dönmek üzere yola çıkan 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Şen’in park halindeki kamyona arkadan çarparak can vermesinin ardından, birçok ilde sağlık çalışanı tarafından protesto ediliyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanları bugün iş bırakarak, vefat eden sağlık çalışanı Şen’i anma töreni gerçekleştirdi. Bilkent Şehir Hastanesi’nde açıklama yapan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, bugün hem üzgün olduklarını hem de öfkeli olduklarını söyledi. Artı Gerçek’in haberine göre, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının kötü olduğunu ve hiçbir sağlık çalışanının güvende olmadığını söyleyen Karakoç, “Yıllardır bunu dile getiriyoruz. Genç arkadaşlarımız hafta için 32 saat nöbet tutmakta, hafta sonu 24 saat nöbet tutmaktadır. Hekim arkadaşlarımız en az yüz tane hasta bakıyorlar. Tükenmiş bir hekimin hastası olmak ister misiniz? Arkadaşımıza Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi. Haber Merkezi

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