4 bin km’lik kelebek yolu

Türkiye, Afrika’dan Avrupa’ya uzanan, 4 bin kilometreye yakın yol kat eden diken kelebeklerinin uzun göç yolcuğuna şahitlik ediyor. Diken kelebekleri göç yolculuklarını 6 nesilde tamamlıyor.

Diken kelebeği türünden binlerce kelebek, çıktığı uzun göç yolculuğunda bugünlerde Türkiye’nin hemen her yerinden geçiş yapıyor. Diken kelebekleri yıllar sonra ilk defa bu kadar yüksek rakamlarda gözlemleniyor. Türkiye, bugünlerde binlerce diken kelebeğinin göçüne şahit oluyor. Diken kelebeği Vanessa cardui, bütün dünyada yaygın olarak görülebilen bir kelebek türü olsa da uzun yıllar sonra ilk defa göç yolculuğunda bu kadar yoğun olarak gözlemleniyor. Baharın ve göç mevsiminin habercisi olan diken kelebekleri, kuzey yarım kürede her sene Afrika’dan Avrupa’ya uzanan uzun bir göç yolcuğuna çıkıyor. İlkbahar ve sonbaharda gerçekleşen göç sırasında bir kelebek 4 bin kilometreye yakın yol kat edebiliyor. Yağışlı ve sert rüzgârlı havalarda bile göçe devam edebilen diken kelebekleri göç yolculuklarını altı nesilde tamamlıyor. Göç rotaları boyunca yumurtlamaya devam eden diken kelebeklerinin yavruları göçe kaldığı yerden devam ediyor.

Tarıma zararı yok

Araştırmacılar bu yıl göç yolculuklarında oldukça yüksek sayıda diken kelebeği gözlemlenmesini, kış mevsiminin daha hafif, az yağışlı geçmiş olmasına ya da El Nino gibi belli periyotlarda tekrar eden iklim olaylarına bağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan kelebek konusunda uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Dr. Evrim Karaçetin, “Bu sene ilk yoğun göç bilgisi Kıbrıs’tan geldi. Ardından Erzurum’dan İzmir’e Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gözlem verileri gelmeye devam etti. Türkiye’de diken kelebeklerinin göçü ile ilgili çok az şey biliyoruz. Ancak yapılan araştırmalar bu sene yoğun olarak gözlemlenen göçün iklimsel olaylarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.” dedi. Özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde insanlar tarafından endişe ile karşılanan diken kelebekleri ile ilgili bilgi veren Karaçetin, “Diken kelebeklerinin ne tarımsal üretime ne de insanlara hiçbir zararı bulunmuyor. Bu yüzden kimse endişe etmesin. Aksine göç yolculuklarında bu kadar yoğun olarak nadir görülen diken kelebeklerinin göçlerini gözlemlemeli, onların güzelliklerini fark etmeliyiz.” dedi.

45 endemik türümüz var

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol, “Türkiye kelebek türlerinin göç yolculuğu için de önemli bir yere sahip. Türkiye’de 381 kelebek türü bulunuyor ve bu türlerin 45’i ülkemize endemik. Ne yazık ki, her on kelebek türünden birinin nesli tehlike altında veya tehlikeye düşebilir. Bu türlerin neslinin devamı için Türkiye’de 65 alan Önemli Kelebek Alanı olarak belirlendi. Bu alanların kelebeklerin neslinin devamı ve yaşam döngüsü düşünülerek korunması gerekiyor” dedi.