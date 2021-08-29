43 doktor istifa dilekçesi verdi

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi” dedi.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsüyle salgın döneminde sağlık sektöründeki iş yükünün artması üzerine 2020 Mart ayı içerisinde bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmelerini yasakladığını hatırlattı. Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi. Zorlu geçen salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştı, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı süreçte hekimlerimiz bizi yalnız bırakmadı” dedi.

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