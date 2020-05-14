70 yıl sonra demokrasi özlemi

DP’NİN 27 YILLIK TEK PARTİ DİKTASINI SANDIKTA DEVİRDİĞİ 14 MAYIS 1950 SEÇİMİNİN 70. YILINI ÜLKENİN YİNE TEK ADAM REJİMİNE GERİ DÖNDÜĞÜ BİR ORTAMDA İDRAK EDİYORUZ.

Sandıkta “Beyaz İhtilal” 70 yıl önce bugün yapılan seçimlerde sandıktan tarihe “Beyaz İhtilal” olarak geçen bir sonuç çıkmış ve millet çoğunluğunun reyleriyle tek başına iktidara gelen Demokrat Parti CHP’nin tek parti diktasına son vererek büyük bir demokrasi zaferine imza atmıştı. DP’nin ilk icraatı ezanı hürriyetine kavuşturmak olmuştu. Demokrasi değil, otokrasi 70 yıl sonra Türkiye, AKP’nin 30’lu yıllardaki rejimi örnek göstererek gündeme getirdiği tek adam sistemiyle yönetiliyor. Bu sistemle demokratik hukuk devleti kriterlerinden uzaklaştırılan ülkemizin getirildiği yer, uluslararası değerlendirmelerde yapılan “Türkiye artık demokrasi değil, otokrasi” tesbitiyle ifade ediliyor. *** M. Latif Salihoğlu'nun 'Demokrasi Yeniden Şahlansın' başlıklı yazısını okumak için tıklayınız

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