83 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi - Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'den ihbar aldıklarını belirterek, "Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

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Kurum, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bu sabah AFAD koordinasyonunda toplantılar yaptıklarını ve ardından sahaya çıkarak incelemelerde bulunduklarını söyleyen Kurum, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve Bakanlık ekiplerinin çalışmalarına dair bilgiler verdi.

Kurum, tüm ekiplerinin İstanbul'un her noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa, yüzde 20'si Anadolu Yakası'nda toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü; Avcılar, Esenler ve Bahçelievler. Bu ilçelerimizden diğer ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi. Oradaki kaymakamlarımız, afet koordinasyon ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların 1467'sinde bu deprem nedeniyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

İnceleme ve tespitler için Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerle birlikte ekip sayısını artırdıklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'umuzdaki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurdumuzla ilgili tespitleri yaptığımızı, bu yurtlarda herhangi bir risk bulmadığımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor." diye konuştu.

Kurum, "Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar, önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım İstanbul Risk Tespit Raporumuzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak, yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de temel teşkil edecek. Tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbulluların geleceği adına çok önemsiyoruz. Sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz." dedi.

Sorunları giderme adına çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul'un en büyük gerçeği, acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbul'umuz, deprem dönüşümünün her zaman en önemli odak noktası olmuştur, kalbidir bu manada. Bu sorun, asla sümen altı edilemez, asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur. Devletimiz, 2012'den beri bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiştir." açıklamasında bulundu.

Kurum, bu dönüşüm yapılmaz ve binalar sağlam hale getirilmezse İstanbul'un geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Vakit daralmakta, İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız, hocalarımız söylüyor. Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir." dedi.

"Artık hep birlikte seferberlik vaktidir." diyen Kurum, "16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki can kaybı ve yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı. Bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bakanlık olarak sosyal konut yapmaya, kentsel dönüşüm projelerini vatandaşlarla birlikte gerçekleştirmeye, belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Herkesi, İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek vermeye davet eden Kurum, tüm İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyerek, konuşmasını sonlandırdı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğu görülmektedir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşanmadığını belirterek, ''Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." dedi.

Yerlikaya, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildiğini söyledi.

AFAD Deprem Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeye göre bu artçıların 7'sinin depremden sonraki ilk 4 saatte olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAM) tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların değerlendirilmeye devam edildiğini anlattı.

Merkeze gelen çağrı sayılarını paylaşan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997’si 'depremle ilgili acil yardım' talebiydi. Bu da gösteriyor ki gelen çağrılarda büyük azalma mevcut." dedi.

Çalışmalara destek vermek üzere akredite sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelin görev aldığını ifade eden Yerlikaya, barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep deposunun aktif olduğunu belirtti.

Dün gece 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının cami, okul, yurt ve sosyal tesislerde karşılandığını hatırlatan Yerlikaya, bugün de talepleri olması halinde vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceğini dile getirdi.

Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet'ten saat 18.00 itibarıyla aldıkları bilgilere göre, acil toplanma alanlarında, parklarda bulunan vatandaşların sayısının düne göre büyük oranda azaldığını ifade etti.

Türk Kızılay koordinasyonunda belediye ve STK'lerle birlikte beslenmeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, bugün de 348 noktada ikramların süreceğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ve risklerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu: Demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problem yaşanmadı

Bakan Uraloğlu da depremin yaşandığı andan itibaren dört ana ulaşım modunda, haberleşme ve iletişim yapılarında gerekli tespitlerde bulunduklarını belirterek, süreci sahadaki çalışanlarla yakından takip ettiklerini anlattı.

Uraloğlu, demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını söyledi.

Deniz yapılarında bir sorun olmadığını ve taşımacılığın tamamen devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında pist kontrollerinin ardından kısa süreli olarak ulaşımı durdurduk. Tekrardan pist kontrolleri sonrasında oraların aktif hale gelmesini ve hizmete devam etmesini sağladık ki İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul'dan ayrılmak isteyen yolcular için önemli bir rol oynadığını söylemek isterim." dedi.

"Marmaray'da seri sarı ikaza geçtik, kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmete devam ettik"

Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri ile Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde önemli bir problemin yaşanmadığını belirten Uraloğlu, "Depremin hissedildiği, etkilediği ancak işlevine herhangi bir halel getirmediği, sadece Marmaray'da seri sarı ikaza geçtiğimizi, kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmete devam ettiğini özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale ve Osman Gazi Köprülerinin de depremden etkilenen yapılardan olduğunu ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı şekilde bir sorun olmadığını, özellikle depreme yönelik yapılan güçlendirme çalışmalarının D-100 ve TEM'deki viyadüklerle köprülerdeki iyileştirmelerin ciddi etkisi olduğunu belirtmek isterim. İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı, bu vesileyle de 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu doğruladı."

Çamlıca Kulesi'nin dünyanın en yüksek yapılarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Depremi en çok hisseden yapılardan oldu. Orada bir sorun olmadı ancak ihtiyaten dün tamamen kapandı ve tahliye sonrasında herhangi bir sorun yok." bilgisini paylaştı.

"Kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sistemi kullanılmasını tavsiye ediyorum"

Bakan Uraloğlu, kamuoyunun en çok gündemine oturan haberleşme ve iletişimle ilgili bazı problemlerin yaşandığını ifade ederek, "2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı belirtmek isterim. Normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun GSM haberleşmesiyle ses çağrısı olduğunu ve iki kat da internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75'inin karşılandığını ilk 15 dakikada yüzde 25'lik bir karşılanmama olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uraloğlu, internet tarafında bu sorunların yaşanmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"WhatsApp'tır, Bip'tir, Telegram'dır veya FaceTime'dır burada herhangi bir sorun olmadı ve bunu kullanan vatandaşların her şeyle görüşmelerini, iletişimini sağladıklarını gördük. Buradan özellikle biz yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum."

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 150-200 bin araçla tek yönlü çalışma olabileceğini hatırlatan Uraloğlu, otoyola 500 bin aracın yönlendirildiği taktirde doğal olarak oradaki kapasitede sıkıntılar olabileceğinin altını çizdi.

Bugün 3 operatör şirketiyle de gerekli toplantıları ve değerlendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Mutlaka altyapıyı daha da iyileştirme konusunda gerekli çalışmaları yapacağımıza vatandaşlarımıza duyurmak isterim." dedi.

Uraloğlu, İstanbul'a ve depremin hissedildiği bölgelere geçmiş olsun dileklerini de ileterek, sözlerini "Allah beterinden saklasın inşallah." şeklinde tamamladı.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.