"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

'2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

24 Nisan 2025, Perşembe 01:18
Uzmanlar, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentteki riskli binalara girilmemesine ilişkin uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır
Doç. Dr. Özmen: Artçılar 5,2'ye kadar çıkabilir
Prof. Dr. Sözbilir: Fayın sadece bir yeri kırıldı
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Artçı sarsıntılar sürüyor
İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi - "Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız"

 

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyük depremlerin olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 1999 Gölcük depremiyle kırılarak İstanbul'a kadar dayandığını kaydetti.

Silivri'den Adalar'a uzanan ve kırılmayan fay hattının Silivri kısmının kırıldığını belirten Altan, "Marmara Depremi bizim için önemli çünkü nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunu etkileyecek bir deprem ve İstanbul'da da yapı stokunun depreme dayanıksız olacağını ve büyük bir depremde de bunların çoğunun yıkılmasa bile çok büyük hasarlar alacağını söylemiştik. İstanbul depreme hala hazır değil ve böyle büyük depremlerde de yıkımlar olur. Bu deprem bize şunu vermeli, veriler 6,2 şeklinde. 6'nın üzerindeki depremler büyük depremlerdir. Bundan sonra gelecek büyük deprem olabilir, daha büyük deprem de gelebilir. İkiz depremler vardır, Kahramanmaraş depremlerinde bunu yaşadık. 1999 depreminde de aynı şekilde ikiz deprem yaşadık. Bu gece ve bundan sonraki bir hafta daha dikkatli olmamız gerekir. Bir büyük deprem daha oluşması ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer bu bağımsız depremse, artçıları da küçük olmaz, 6,2'den küçük olmak kaydıyla 5,9 bile olabilir." dedi.

Altan, "Şu an 6,2'lik depremi gören eski binaların mutlaka taşıyıcı sistemleri hasar görmüştür ama bunu vatandaşlarımız göremeyebilir. Bir artçı deprem olduğu zaman, büyük depreme bile ne yazık ki gerek kalmayabilir. Şu an 5-5,5 şiddetinde depremlerde bile yıkılabilecek binalarımız oluştu. 2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım. Bu depremle birlikte İstanbul için şu an yapı stokunda risk daha da arttı. Avcılar, Zeytinburnu gibi Marmara kıyısına bilhassa daha yakın semtlerin ekstra kontrol edilmesi faydalı olabilir." uyarısında bulundu.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda olduğu biliniyor"

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez ise Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 4,9 büyüklüğünde 2 artçı daha olduğunu belirtti.

Bu depremin öncü ya da ana deprem olup olmadığının şu an bilinemeyeceğini söyleyen Aygörmez, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda olduğu biliniyor ama tam olarak bilinemez. Daha sonra belli olabilir. Şu aşamada yapılacak en önemli şey, riskli binaların yakınında ya da içinde bulunulmaması gerekiyor. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü, depremin artçı olup olmadığının belli olmadığından dolayı buna dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

    Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

    Milletin egemenliği elinden alınıyor

    İç Batı Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır

    Dünyadan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajları

    "Artık o günler bitti''

    Ergenlerde uyku süresi zihinsel performansı etkiliyor

    Tekirdağ ve Kocaeli'de de yarın eğitime ara verildi

    Parlamento sustuğunda halkın sesi kısılır

    İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi - "112'ye 10 bin 84 çağrı geldi, pek çoğu bilgi edinme amaçlı"

    Doç. Dr. Özmen: Artçılar 5,2'ye kadar çıkabilir

    Prof. Dr. Sözbilir: Fayın sadece bir yeri kırıldı

    Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır

    İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Artçı sarsıntılar sürüyor

    2,4 milyon Filistinli felaket boyutunda gıda güvensizliği yaşıyor

    Tesla'nın kârı yüzde 71 düştü

    İnsanlığın mutluluğu için: Müsbet Hareket-1

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi niye gelmiyor?
    Ahmet BATTAL

    Türk dizileri ve kültür ihracı
    Ali FERŞADOĞLU

    Hürriyet ve adalet, imanın özelliklerindendir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahsa muhabbet ile adavet arasında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “19 Mart”ın faturası millete kesiliyor
    İhvan Yıldız

    Verimsiz zekâlar
    M. Fahri UTKAN

    İsraf ve ekmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.