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4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

AB’den insan hakları ve hukuk eleştirisi

03 Eylül 2021, Cuma 17:00
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, iş insanı ve kültür projeleri destekçisi Osman Kavala’nın tutukluluk halinin ay başında yeniden uzatılması konusunda bugün bir açıklama yaptı.

Bir kez daha tutukluluğun uzatılmasına ilişkin kararı kınayan Mijotovic, “Bunu yaparak Türkiye insan haklarını ve hukuk devleti ilkelerini hiçe sayıyor” ifadesini kullandı. Mijatovic, Strasbourg’da yaptığı açıklamasında, “Kavala’nın, insan hakları savunucularını, avukatları ve gazetecileri susturmak amaçlı kullanılan Türk yargı sisteminin kurbanı” olduğunu savundu. DW Türkçe’nin haberine göre, Türk adalet sistemini, evrensel “hukukun temel prensiplerini eşi benzeri görülmemiş” şekilde ihlâl etmekle suçlayan Mijatovic, buna örnek olarak da masumiyet karinesinin ihlâli, yasaların geriye yönelik kullanımını ve bir kişinin işlemediği bir suçtan veya aynı suçtan iki kez cezalandırılması gibi temel ilkeleri saydı.

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