AB: Görüşmeler tehlikeye girer

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan AB Komisyonu sözcüsü, Türkiye ile planlanan üst düzey görüşmelerin tehlikeye girebileceği mesajı verdi.

Türkiye, vazgeçilmez ortak

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Brüksel’de Türkiye ile yakınlaşma sürecinin sorgulanmasına yol açtı. AB Komisyonu sözcüsü, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek amacıyla planlanan üst düzey görüşmelerin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılamayacağını belirtti. Sözcü, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in İmamoğlu’nun tutuklanmasını “son derece endişe verici” diye nitelendirdiği açıklamasına işaret etti.

İşbirliği ilerletilecekti

DW Türkçe’nin haberine göre, AB Komisyonu Başkanı, İmamoğlu’nun tutuklanmasından birkaç gün önce yaptığı açıklamada, AB devlet ve hükümet başkanlarının 17-18 Nisan 2024’teki zirvede aldıkları karara atıfla Türkiye ile ekonomi, göç ve güvenlik konularında görüşmeler planlandığını duyurmuştu. AB liderler zirvesinde 2024 yılında alınan kararda, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin önemine vurgu yapılarak Türkiye ile ilişkilerin ve iş birliğinin her iki tarafın yararına olacak şekilde “aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir” şekilde ilerletilmesi yer almıştı.

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AB-Türkiye Karma Toplantısı ertelendi

14-15 Nisan’da TBMM’de yapılması öngörülen Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nun (KPK) 82’nci toplantısı ertelendi. Komisyon Delegasyonu Başkanlık Divanı, kararı oy birliğiyle aldı. TBMM Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, “Demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü alanlarındaki ciddi geriye gidişlerin de gündem maddeleri içinde yer aldığı ve hazırlıklarını yaptığımız parlamenter diplomasinin önemli bir parçası olan Türkiye-AB KPK toplantısının ertelenmesi, aday ülkesi olduğumuz AB’nin Türkiye’deki anti-demokratik uygulamalardan duyduğu kaygının açık bir göstergesidir” dedi.

Haber Merkezi

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Avrupa Birliği’nden demokrasi ve hukuk çağrısı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINA AVRUPA’DAN DA TEPKİLER VAR. “AB ADAYI BİR ÜLKENİN DEMOKRATİK GELENEKLERE SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİR” DENİLDİ.

DEMOKRATİK İLKELERE RİAYET ŞART

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Siyasî rekabet, mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek Türkiye ile ikili seviyedeki ilişkilerimizin, gerekse de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir” denildi.

DEMOKRASİ GELENEĞİ YARA ALDI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas. İmamoğlu ile ilgili son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuk-lanması ve bu yılın başından bu yana seçilmiş yetkililer, siyasî aktivistler, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri, gazeteciler ve diğer kişilere yönelik tutuklama ve suçlamalar, Türkiye'nin köklü demokrasi geleneğine bağlılığına ilişkin soru işaretleri doğurmaktadır” denildi.

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Avrupa’dan demokrasi ve hukuk çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını, “Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir’’ diye değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına Almanya ve Avrupa Konseyi tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir” dedi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Siyasî rekabet, mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz. Aynı durum gözaltına alınan protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek Türkiye ile ikili düzeydeki ilişkilerimizin gerekse de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir.”

Hukukun üstünlüğüne saygı şart

AB Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve Komisyon Üyesi Marta Kos’un İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili son gelişmelere ilişkin ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve bu yılın başından bu yana seçilmiş yetkililer, siyasî aktivistler, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri, gazeteciler ve diğer kişilere yönelik tutuklama ve suçlamalar, Türkiye’nin köklü demokrasi geleneğine bağlılığına ilişkin soru işaretleri doğurmaktadır. AB, Türk makamlarını tam şeffaflık sağlamaya ve hukukun gerektirdiği süreci takip etmeye çağırır. AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi’nin uzun süredir üyesi olan Türkiye’den, en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları hayata geçirmesi beklenmektedir. Temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygı, AB’ye katılım süreci açısından esastır ve AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir” denildi.

Ankara - Mehmet Kara