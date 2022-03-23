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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB Liderler Zirvesi yarın yapılacak

23 Mart 2022, Çarşamba 14:18
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, güvenlik ve savunma, dış ilişkiler, enerji, ekonomi ve Kovid-19 salgınını içeren başlıkları görüşmek üzere yarın Brüksel'de toplanacak.

Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Zirvenin ilk günündeki "Ukrayna" oturumuna, NATO ve G7 zirveleri için Brüksel'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

Bu oturumda liderler, Ukrayna ve halkına sağlanacak destek ve Rusya'nın saldırganlığına verilecek ortak yanıt ile transatlantik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yapacak.

Savaşla ilgili son durum, mülteciler ve yaşanan insani kriz liderler seviyesinde ele alınacak.

Ukrayna'ya sağlanacak siyasi, mali ve insani desteğin yanı sıra ülkenin yeniden inşası da değerlendirilecek.

AA

Etiketler: AB Liderler Zirvesi
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