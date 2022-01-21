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21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

AB-Türkiye raporu: Gençler ve sivil toplumla diyalog güçlendirilsin

21 Ocak 2022, Cuma
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDEKİ KRİZ, GENÇLER VE SİVİL TOPLUMLA DİYALOĞU GÜÇLENDİREREK AŞILIR.

KESKİN BİR YOL AYRIMI

Hak ihlallerinin ciddi ve sürekli bir nitelik kazanması Türkiye-AB ilişkilerinde keskin bir yol ayrımı endişesini arttırırken, Alman düşünce kuruluşu CATS'ın raporunda gençler ve sivil toplumla diyaloğu güçlendirme çağrısı yapıldı.

DAHA İYİ BİR GELECEK

Rapor yazarlarından Doç. Dr. Coşkun: “İlişkilerde  daha iyi bir gelecek umudu varsa, ki bu var, bu nüve, gençlik ve sivil toplum arasında olan diyalogdan ortaya çıkacak ve gelişecek. Türkiye’de güçlü bir sivil toplum var.”

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AB-Türkiye raporu: Gençler ve sivil toplumla diyalog güçlendirilsin

Alman düşünce kuruluşu CATS’ın raporunda, derin siyasî krizlere rağmen AB ile Türkiye’deki gençler arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye’de son yıllarda artan anti-demokratik uygulamalar sebebiyle AB ile ilişkiler çıkmaza girerken, üyelik süreci de fiilen rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, insan haklarına saygı, çoğulcu demokrasi ve hukuk devletinin gerilemesine yol açan politikaları, Türkiye’yi AB üyelik hedefinden uzaklaştırırken, Avrupa ülkeleriyle siyasî ilişkiler de zora girdi. Sivil toplum ve muhalefet üzerindeki baskı ve hak ihlâllerinin ciddî ve sürekli bir nitelik kazanması, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde de keskin bir yol ayrımı endişesini arttırıyor. Bununla birlikte, “Türkiye Erdoğan’dan ibaret değil” söyleminin sıklıkla dile getirildiği Avrupa başkentlerinde, yeni bir iktidarla demokratik reform sürecinin yeniden canlanabileceği umudu korunuyor.

Bu çalışmalar desteklenmeli

Raporu kaleme alan uluslararası ilişkiler uzmanlarından, İzmir Politikalar Merkezi Koordinatörü Doçent Dr. Bezen Balamir Coşkun, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “AB ile Türkiye ilişkileri, son yıllarda hep krizlerle gündemde yer alıyor. Ancak daha iyi bir gelecek umudu varsa, ki bu var, bu nüve, gençlik, sivil toplum arasında olan diyalogdan ortaya çıkacak ve gelişecek” dedi.

Türkiye’de güçlü bir sivil toplum olduğunu vurgulayan Balamir Coşkun, “Türkiye’de konjonktür ne olursa olsun, ne kadar baskı görürse görsün yılmayan dirençli bir sivil toplum yapısı var. Özellikle AB’den ve diğer uluslararası kuruluşlardan gelen destekler önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu yüzden sivil toplum genelinde ve gençlik çalışmaları özelinde bu çalışmaların kesinlikle desteklenmesi gerekiyor” değerlendirmesini aktardı.

Mevcut dönem geçecek

Türkiye’de artan otoriterleşme en çok sivil toplum aktörlerini etkiliyor. Türkiye-AB ilişkileri ve AB’nin sivil topluma desteği alanında çalışmalar yürüten Dr. Özge Zihnioğlu, bu sebeple sivil toplum aktörlerinin direncinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Liverpool Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden Zihnioğlu, Türkiye’deki mevcut dönemin geçeceğine olan inancını vurgulayarak: 

“Türkiye’de demokrasi ve insan hakları alanındaki değişim içeriden gelecek. Dışarıdan sivil toplumu ya da farklı aktörleri destekleyerek değişimin gelmesi mümkün değil. Bu nedenle sivil toplum desteklenmeli derken kastettiğim şey, otoriterlik döneminde bir değişim olana kadar, ki olacak, o an gelene kadar sivil toplumun ayakta durabilmesi için direncinin artırılmasına dönük destek verilmeli” görüşünü aktardı.

Diyalog platformları oluşturulmalı

Zihnioğlu ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet süreci ile birlikte sivil toplumun politika yapım sürecine etkisinin azaldığına işaret ederken, “Meclis politika yapım sürecinde işlevsiz hale gelince, sivil toplumun etki alanı azaldı. Bu nedenle AB, farklı altyapı projeleri için kamu kurumlarına mali kaynak sağlarken, daha geniş tabanlı, sivil toplumun yeniden politika yapım sürecine dahil edilmesini sağlayacak kriterleri şart koşabilir. Bu, kamu kurumu çalışanları ile sivil toplum arasındaki önyargıların giderilmesini sağlayacak diyalog platformlarının oluşmasını da sağlayabilir” dedi. Son dönemde farklı alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler, siyasî partiler ve odaların daha sık bir araya geldiğini gözlemlediğini söyleyen Zihnioğlu, AB’nin sağladığı fonlarla bu diyaloğu daha da teşvik edebileceğini kaydetti. 

Haber Merkezi

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